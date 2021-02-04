新安县开放式组织生活基地受欢迎

连日来，随着党史学习教育深入开展，新安县12个开放式组织生活基地先后迎来1.2万人观摩学习。
连日来，随着党史学习教育深入开展，新安县12个开放式组织生活基地先后迎来1.2万人观摩学习。
连日来，随着党史学习教育深入开展，新安县12个开放式组织生活基地先后迎来1.2万人观摩学习。近年来，新安县委组织部不断整合红色资源，增加基层党建资金投入，打造了涵盖革命旧址、爱国主义教育等的12个开放式组织生活基地，对硬件设施、功能设置、资源整合等进行优化提升，为党员干部开展党性教育、主题活动提供场所。(记者 孙小蕊 通讯员 王博 摄影报道)
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