洛阳理工学院的学生党员与农村中小学生结成对子，免费辅导作业

“姐姐，我一定好好学习，将来像你们这样做有意义的事儿。”18日上午，在宜阳县韩城镇五岳沟村图书室，洛阳理工学院大学生党员杨晓彤正在给该村四年级学生吴思运进行一对一学习辅导，孩子的一席话让她感动不已。

大学生党员课余时间通过视频进行线上学业辅导

“姐姐，我一定好好学习，将来像你们这样做有意义的事儿。”18日上午，在宜阳县韩城镇五岳沟村图书室，洛阳理工学院大学生党员杨晓彤正在给该村四年级学生吴思运进行一对一学习辅导，孩子的一席话让她感动不已。

五岳沟村是洛阳理工学院的对口帮扶村。洛阳理工学院派驻五岳沟村第一书记张慧泉说，村里现有73名在读中小学的学生，他们或因父母在外打工，或因家长学历低，都面临家庭作业无人辅导的困扰。

为解决这一问题，今年3月中旬，洛阳理工学院材料科学与工程学院决定选派一批大学生党员与孩子们结成对子，利用课余、周末进行义务学业辅导。该学院的大三学生杨晓彤第一个报了名，“这件事儿很有意义，关键是我还有这方面的实践经验”。

原来，在去年疫情防控期间，杨晓彤和本学院的同学组织了“为爱行·青春战疫”公益家教活动，向支援武汉疫情防控的医务人员和志愿者的子女提供学业辅导服务，累计时长1300个小时。此后，该学院选定“为爱行”公益活动为院系重点社会实践项目。

3月21日，“为爱行”大学生党员公益学业辅导第一堂课在五岳沟村图书室“开讲”。当天，杨晓彤等40名大学生党员与学生及其家长见面结成对子，通过添加微信、留电话号码等方式建立起了线上沟通渠道，根据每个孩子的学业情况，有针对性地制订辅导计划。

“刚开始孩子非常害羞，问一些问题也不回答，第一次的辅导效果不理想。”该学院大学生党员刘梦珍说，“之后我主动与他的家长进行沟通，了解到孩子的各方面情况后，和他慢慢熟了起来，上周末我到家里辅导，临结束，他拉着我说要多陪陪他。”

据不完全统计，近一个月来，杨晓彤等40名大学生党员累计辅导时长近300个小时。“学史力行，为群众办实事。”张慧泉说，组织大学生党员为农村学子免费辅导学业，是洛阳理工学院在党史学习教育中，根据实际问题采取的“自选动作”，这一做法充分调动了大学生党员的参与热情，取得了良好效果。

洛阳理工学院“为爱行”公益家教辅导将长期进行，并适时邀请孩子们到高校参观、体验，以实际行动帮助孩子们树立自信心，更加阳光，快乐成长。(记者 郭学锋 文/图)