洛龙区李楼镇太平村：“露天会议”谋振兴

近日，记者走进洛龙区李楼镇太平村，村委会院子里很热闹，十余名村民代表站在一起，谈得正起劲儿。他们一早来这里，等着开一场重要会议，关系村子的发展，关系村民的生活……

近日，记者走进洛龙区李楼镇太平村，村委会院子里很热闹，十余名村民代表站在一起，谈得正起劲儿。他们一早来这里，等着开一场重要会议，关系村子的发展，关系村民的生活……

“大家久等了，现在开会，请大家畅所欲言。”洛龙区政府相关负责同志准时赶到，大家搬着凳子坐在院里，开起“露天会议”。

“太平村入选2021年洛龙区乡村振兴示范村，请各位代表谈谈对村子发展的建议。”会议主持人、洛龙区农业农村局副局长白明丽说，好的建议将被列入洛龙区乡村振兴示范村项目规划。

近年，太平村实施农村人居环境改善，美丽乡村让村民的幸福感倍增，大家对家乡发展充满期望。为了让太平村的发展规划赢得群众满意，洛龙区尊重群众意愿，工作人员两次来到该村，面对面听取村民意见，让大家“菜单式”选择，确保群众关心关注的问题真正得到解决。

“村里的路灯不亮，晚上摸黑走路不安全。”村民肖昌松第一个发言。白明丽边记录边回复：“大家不用担心，太平村已规划安装改造提升太阳能路灯50盏，安装太阳能景观路灯6盏，方便大家夜间出行。”

听到这个消息，肖昌松笑得合不拢嘴，接着说：“我们还建议在主要路口安装监控，有了监控，我们才能住得安心。”村民史永正接着说：“村里没有停车场，建议增设停车位。”

“我们会详细讨论停车场的建设方案，给大家一个满意的回复。”白明丽说，“太平村的破损路面也要修复，让大家回家路更近、致富路更畅。”

村庄绿化、垃圾分类、公厕建设……代表们提的建议越来越细，工作人员一条条记录下来。2月至今，工作人员陆续走访洛龙区各个村庄，在广泛听取群众意见后，洛龙区采取房前屋后种果树、小路种大叶女贞、大路种法桐的方式绿化村庄，受到群众赞誉。

“告诉大家一个好消息，太平村将统一规划建设鱼塘，发展农家乐，通过租金、垂钓和餐饮费用等，增加村集体经济收入，让村民的钱袋子鼓起来，预计6月底项目建成。”不等白明丽说完，现场就爆发热烈掌声。

两个多小时的“露天会议”，工作人员的笔尖在纸上不停地移动着，每一页都写得密密麻麻。大家认真倾听意见建议，切实抓好整改落实，把乡村振兴的美好蓝图一步步变为现实。（记者 何奕儒 通讯员 张娅娣）