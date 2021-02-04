洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区李楼镇太平村：“露天会议”谋振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:36

　　近日，记者走进洛龙区李楼镇太平村，村委会院子里很热闹，十余名村民代表站在一起，谈得正起劲儿。他们一早来这里，等着开一场重要会议，关系村子的发展，关系村民的生活……

　　“大家久等了，现在开会，请大家畅所欲言。”洛龙区政府相关负责同志准时赶到，大家搬着凳子坐在院里，开起“露天会议”。

　　“太平村入选2021年洛龙区乡村振兴示范村，请各位代表谈谈对村子发展的建议。”会议主持人、洛龙区农业农村局副局长白明丽说，好的建议将被列入洛龙区乡村振兴示范村项目规划。

　　近年，太平村实施农村人居环境改善，美丽乡村让村民的幸福感倍增，大家对家乡发展充满期望。为了让太平村的发展规划赢得群众满意，洛龙区尊重群众意愿，工作人员两次来到该村，面对面听取村民意见，让大家“菜单式”选择，确保群众关心关注的问题真正得到解决。

　　“村里的路灯不亮，晚上摸黑走路不安全。”村民肖昌松第一个发言。白明丽边记录边回复：“大家不用担心，太平村已规划安装改造提升太阳能路灯50盏，安装太阳能景观路灯6盏，方便大家夜间出行。”

　　听到这个消息，肖昌松笑得合不拢嘴，接着说：“我们还建议在主要路口安装监控，有了监控，我们才能住得安心。”村民史永正接着说：“村里没有停车场，建议增设停车位。”

　　“我们会详细讨论停车场的建设方案，给大家一个满意的回复。”白明丽说，“太平村的破损路面也要修复，让大家回家路更近、致富路更畅。”

　　村庄绿化、垃圾分类、公厕建设……代表们提的建议越来越细，工作人员一条条记录下来。2月至今，工作人员陆续走访洛龙区各个村庄，在广泛听取群众意见后，洛龙区采取房前屋后种果树、小路种大叶女贞、大路种法桐的方式绿化村庄，受到群众赞誉。

　　“告诉大家一个好消息，太平村将统一规划建设鱼塘，发展农家乐，通过租金、垂钓和餐饮费用等，增加村集体经济收入，让村民的钱袋子鼓起来，预计6月底项目建成。”不等白明丽说完，现场就爆发热烈掌声。

　　两个多小时的“露天会议”，工作人员的笔尖在纸上不停地移动着，每一页都写得密密麻麻。大家认真倾听意见建议，切实抓好整改落实，把乡村振兴的美好蓝图一步步变为现实。（记者 何奕儒 通讯员 张娅娣）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 最快下月！洛阳菜鸟驿站将免费送货上...
  • 洛阳造高速汽轮机挺进海外市场
  • 稀罕！一株牡丹开出五颜六色的花 游客...
  • 十一届市委第十二轮巡察公布“问题清单”
  • 洛阳市区农贸市场将布放环保塑料袋自...
  • 20日起，34路、49路恢复嘉豫门大街段通行
  • 大巴车因故滞留洛阳高速 50名滞留儿童...
  • 住豫全国政协委员视察团来洛视察
  • 水墨丹青：曾获金奖的“混血”黑牡丹...
  • 万份《中国·洛阳交通旅游图》今起免费领
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    稀罕！一株牡丹开出五...
    “世界级施工难题”圆...
    洛阳造高速汽轮机挺进...
    洛阳民警帮外地游客找...
    精彩热帖

    河科大校园 花如海

    庆建党百年 品国粹文化

    蔷薇乐道相映美

    石楠花开了
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605