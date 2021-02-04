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扛牢责任突出实干注重实效 推动党史学习教育走深走实

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:32

　　昨日，全市党史学习教育领导小组负责同志座谈会暨党史专题宣讲备课会召开，传达学习中央及省、市重要精神，安排下一步工作。

　　市委常委、宣传部部长王飞指出，要在扛牢压实责任上再严格，主动担当作为，积极履职尽责，做到每项工作清单化、项目化，确保出亮点、见成效；要在抓住工作重点上再深化，抓住感悟思想伟力这个首要，抓好实施方案的再学习再研究，对各项工作进行再梳理，进一步在实化细化深化上下功夫；要在务求实干实效上再发力，坚持实干为先、效果为要，突出实的工作作风、方法、成效，严格督查深入指导，始终把效果导向贯穿全过程，用实招、发实力、求实效；要在抓特色出亮点上再用心，牢固树立质量意识、精品意识，宣传好、总结好党史学习教育成果，既要在规定动作上抓出特色，更要在自选动作上做出亮点，推动全市党史学习教育高质量、有特色、见实效，以优异成绩迎接建党100周年。

　　会上，新安县、涧西区、市教育局、市国资委作交流发言。会上还对宣讲骨干进行业务培训。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
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