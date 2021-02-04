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乐山市党政考察团来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:35

　　昨日，四川省乐山市市长张彤率乐山市党政考察团来洛，考察城市建设、文旅融合、办会经验等。我市市长刘宛康会见考察团一行。

　　在洛期间，考察团先后到市规划展示馆、国际牡丹园、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆等处参观考察。考察中，两市举行文化旅游合作座谈会，洛阳市文化广电和旅游局、乐山市文化广播电视和旅游局签署文化旅游合作协议，乐山大佛景区管委会、龙门园区管委会签订战略合作协议，助推两地文旅融合高质量发展。

　　刘宛康表示，洛阳、乐山同为中国优秀旅游城市和国家历史文化名城，在资源互补、产业园区共建等方面有着良好的合作基础，在加强文化遗产保护利用、城市客源共享等方面存在巨大的合作空间。希望双方紧密合作，携手共进，开创文旅融合发展新局面。

　　张彤表示，近年洛阳在文旅融合、文物保护、城市建设、产业转型等方面取得新成效，值得乐山学习借鉴。希望双方进一步加强交流合作，共同促进两地经济社会高质量发展。

　　我市副市长魏险峰参加相关活动。(记者 李冰)
[ 责任编辑：崔利利]
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