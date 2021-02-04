住豫全国政协委员视察团来洛视察

昨日，以全国政协常委、省政协副主席高体健为团长的住豫全国政协委员视察团来洛，就黄河流域生态保护成效进行视察。

昨日，以全国政协常委、省政协副主席高体健为团长的住豫全国政协委员视察团来洛，就黄河流域生态保护成效进行视察。

在洛期间，视察团先后前往沿黄生态廊道孟津会盟段、白鹤段，新安涧河生态河谷九莲广场项目、函谷关段项目现场进行视察，实地了解我市沿黄生态廊道建设、黄河湿地保护及“四河五渠”综合治理等工作开展情况。

近年，我市准确把握黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，大力实施黄河湿地生态修复、黄河生态环境专项整治、“四河五渠”综合治理等，黄河洛阳段及全流域呈现出环境秀美、欣欣向荣的景象。

视察团对我市在黄河流域生态保护方面取得的成效表示肯定和赞赏。视察团指出，希望洛阳市深入践行习近平生态文明思想，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，按照省委、省政府“四水同治”部署要求，坚持生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本，推动有关工作进一步落实落细，以实际行动推动黄河流域生态保护和高质量发展这一重大国家战略在洛阳落地见效。

市领导杨炳旭、王军、肖宏滨参加视察活动。(记者 李三旺)