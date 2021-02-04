洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

住豫全国政协委员视察团来洛视察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:37

　　昨日，以全国政协常委、省政协副主席高体健为团长的住豫全国政协委员视察团来洛，就黄河流域生态保护成效进行视察。

　　在洛期间，视察团先后前往沿黄生态廊道孟津会盟段、白鹤段，新安涧河生态河谷九莲广场项目、函谷关段项目现场进行视察，实地了解我市沿黄生态廊道建设、黄河湿地保护及“四河五渠”综合治理等工作开展情况。

　　近年，我市准确把握黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，大力实施黄河湿地生态修复、黄河生态环境专项整治、“四河五渠”综合治理等，黄河洛阳段及全流域呈现出环境秀美、欣欣向荣的景象。

　　视察团对我市在黄河流域生态保护方面取得的成效表示肯定和赞赏。视察团指出，希望洛阳市深入践行习近平生态文明思想，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，按照省委、省政府“四水同治”部署要求，坚持生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本，推动有关工作进一步落实落细，以实际行动推动黄河流域生态保护和高质量发展这一重大国家战略在洛阳落地见效。

　　市领导杨炳旭、王军、肖宏滨参加视察活动。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 最快下月！洛阳菜鸟驿站将免费送货上...
  • 洛阳造高速汽轮机挺进海外市场
  • 稀罕！一株牡丹开出五颜六色的花 游客...
  • 十一届市委第十二轮巡察公布“问题清单”
  • 洛阳市区农贸市场将布放环保塑料袋自...
  • 20日起，34路、49路恢复嘉豫门大街段通行
  • 大巴车因故滞留洛阳高速 50名滞留儿童...
  • 住豫全国政协委员视察团来洛视察
  • 水墨丹青：曾获金奖的“混血”黑牡丹...
  • 万份《中国·洛阳交通旅游图》今起免费领
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    稀罕！一株牡丹开出五...
    “世界级施工难题”圆...
    洛阳造高速汽轮机挺进...
    洛阳民警帮外地游客找...
    精彩热帖

    河科大校园 花如海

    庆建党百年 品国粹文化

    蔷薇乐道相映美

    石楠花开了
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605