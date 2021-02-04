在依法传唤犯罪嫌疑人时，突遭持刀反抗被刺伤，为周围战友不受伤害，他强忍剧痛引开犯罪嫌疑人并及时请求支援，最终将犯罪嫌疑人抓获，在手术醒来后首先关心的仍是“犯罪嫌疑人抓住没有”……这样的场景，也许我们未曾亲眼所见，却不难从中感受到一位人民警察平凡而又光辉的形象。

关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来！

在依法传唤犯罪嫌疑人时，突遭持刀反抗被刺伤，为周围战友不受伤害，他强忍剧痛引开犯罪嫌疑人并及时请求支援，最终将犯罪嫌疑人抓获，在手术醒来后首先关心的仍是“犯罪嫌疑人抓住没有”……这样的场景，也许我们未曾亲眼所见，却不难从中感受到一位人民警察平凡而又光辉的形象。

习近平总书记曾经深刻指出，和平年代，公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍。是啊，风里来、雨里去，战严寒、斗酷暑，公安民警的这些日常，大家可能并不难想象得到。殊不知，他们面前又有多少血与火的考验，又有多少生与死的挑战？“当警察，我不后悔！”康海琛的一句话，透露出无悔、无畏与无私，这背后，更折射出“为人民服务”的誓言践行、“以百姓心为心”的情怀坚守。

冲得上去就是本色！在党史学习教育推向深入的当下，我们正在开展“我为群众办实事”实践活动，尤需从身边的榜样身上汲取力量，把“感动”变成“行动”。和平年代，也许不太需要我们赴汤蹈火，但正如康海琛说的那样，“群众的事，再小也是大事”，当群众有呼声，当百姓有困难，纵使岗位再平凡，也要第一时间冲上去。而这，正是我们的初心所在，正是我们的本色所在！(洛 平)