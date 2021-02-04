瀍河区纪检监察机关：对损害营商环境行为“零容忍”

“纪检监察机关调查后，区市场监管局党组会议研究决定，对瀍河市场监管所所长董某进行约谈，对有关执法人员进行通报批评。”14日，瀍河区纪委监委相关负责人向记者讲述了发生在去年的一件损害营商环境案件，“我们对损害营商环境行为坚持‘零容忍’”。

“纪检监察机关调查后，区市场监管局党组会议研究决定，对瀍河市场监管所所长董某进行约谈，对有关执法人员进行通报批评。”14日，瀍河区纪委监委相关负责人向记者讲述了发生在去年的一件损害营商环境案件，“我们对损害营商环境行为坚持‘零容忍’”。

去年，瀍河市场监管所接到市民李女士的举报，称一家食品经营商户未经授权，擅自使用其注册商标，涉嫌侵权，请求予以调查处理。瀍河市场监管所在行政执法工作过程中存在执行政策不到位、工作措施不力的情况，造成不良影响。瀍河区纪委监委介入调查，对执法人员的有关问题进行了严肃纠正。

营商环境是洛阳发展的“命门之穴”。去年以来，瀍河区纪检监察机关立足职能职责，紧盯企业反映强烈、群众反映集中、社会普遍关注的问题，通过主动监督，“零容忍”惩治损害营商环境行为；通过精准监督，推动构建亲清新型政商关系；通过跟踪监督，保障该区优化营商环境各项政策措施落实见效。

去年7月，瀍河区纪委监委印发了《全区纪检监察机关监督保障优化营商环境工作方案》，把监督重点放在5类问题上：在政策落实、项目落地、惠企服务、审批流程等具体环节，对上级决策部署执行不坚决、打折扣、搞变通等问题；在本系统、本行业落实优化营商环境各项措施过程中，履行主体责任、监管责任不力等问题；处置群众和企业反映的热点、难点问题不力，漠视侵害群众利益等问题；在履职过程中不作为、慢作为、乱作为，以及对待群众和企业“冷、拒、横、推”“吃、拿、卡、要”等问题；其他损害营商环境的作风和腐败问题。

为此，瀍河区纪委监委充分发挥来信、来访、举报电话、网络举报平台作用，认真受理群众举报。为畅通举报通道，该区纪委监委还制作了邀请函，督促相关职能部门在开展工作时将邀请函发送至各企业。该邀请函除了诚恳邀请企业参与共建亲清新型政商关系，打造“清新简约、亲清有道”政商环境外，还注明了纪委监委的监督举报电话，鼓励群众参与监督，深挖作风顽疾。

干部作风是营商环境的“试金石”和“风向标”，事关项目能否顺利落地，企业能否留得住、长得大。前不久，瀍河区纪委监委启动了“不担当不作为”问题专项治理活动，向形式主义、官僚主义亮剑。为此，瀍河区纪委监委在全区服务窗口、区直单位张贴了《关于公布不担当不作为问题举报方式的公告》，并成立检查组，先后十余次对有关单位进行突击检查，发现并处理典型问题3起，涉及12人。

“瀍河区纪委监委坚决把优化营商环境纳入保障‘十四五’开好局起好步的重要方面和改进干部作风、整治形式主义官僚主义的切入点，强化监督检查，问责‘不作为’，消除‘中梗阻’，以高质量监督保障营商环境持续优化。”该负责人说。（记者 李三旺 通讯员 霍颖莹 高孟盈）