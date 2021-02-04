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十一届市委第十二轮巡察公布“问题清单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:14

　　2020年10月20日至12月18日，十一届市委第十二轮巡察安排7个巡察组对市人大常委会机关、市委军民融合办、市中级人民法院、市退役军人事务局、市市场监管局、市医保局、市档案馆、市接待中心、龙门石窟研究院、市侨联、洛阳轨道交通集团有限责任公司、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司、市第一人民医院、市妇幼保健院等14家单位党组织开展常规巡察。2021年4月15日至19日，市委巡察组向上述被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

　　市人大常委会机关党组领导作用发挥不够，政治引领和担当精神不足，对人大代表履职和社会活动引导监督管理不到位；政治站位不高，改革创新意识不强，协助推动立法和统筹推动监督职能作用发挥不充分，指导加强县乡人大工作和建设不到位；对党建引领作用认识不足，重视不够，党费管理不严格，基层组织堡垒作用不强；对干部人事工作和制度建设重视不够，党风廉政建设主体责任扛得不牢。

　　市人大常委会机关党组书记张尚君表示，将以巡察整改为契机，立足人大常委会机关职能定位，担当作为、守正创新，严格认真履行职责使命，以巡察整改高质量推动机关全面建设高质量。

　　市委军民融合办学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及上级部署要求不全面、不深入，领导班子向心力不强，整体合力未形成；工作标准与市委要求有较大差距，工作定位不精准，牵头抓总“统”的功夫下得不足，主动作为意识不强，在做深做新“融”的文章上措施乏力，跟踪督导不深入，园区和项目建设推进缓慢；工作作风不实，形式主义、官僚主义一定程度存在，主体责任落实不到位，党建工作重留痕轻实效。

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[ 责任编辑：崔利利]
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