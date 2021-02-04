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洛阳：实现关键核心技术的自主可控 夯实高质量发展科技安全根基
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.20 08:15

　　科技安全是国家安全体系的重要组成部分，是支撑国家安全的重要力量和基础，是实现其他相关领域安全的重要保障，是提升国家安全能力的基本保证。昨日，记者从市科技局获悉，由河南科技大学等单位主持完成的“高性能铜基/银基丝线材关键制备加工技术”项目，荣获2020年度河南省科学技术进步奖一等奖。该成果一举打破国外对高性能铜基/银基丝线材的市场垄断，实现技术和产品的国产化。

　　近年，我市全面贯彻总体国家安全观，在坚决维护科技安全的同时，把创新摆在现代化建设全局的核心位置，把科技自立自强作为洛阳都市圈、现代化强市建设的战略支撑，全面提升科技创新和成果转化能力，既助力经济社会发展和民生改善，也展现着洛阳的“创新担当”。

　　科技是国之利器，国家赖之以强、企业赖之以赢、人民生活赖之以好。

　　从“复兴号”动车组、C919大飞机等大国重器，到“嫦娥奔月”“蛟龙探海”“墨子传信”等重大前沿工程，“洛阳创新”添彩“中国智造”。一项项科技成果使越来越多的洛阳企业把核心技术牢牢掌握在自己手中，也掌握了更多竞争和发展的主动权。

　　特别是在新冠肺炎疫情发生以来，我市紧抓重点，积极打好科技领域国家安全主动仗，加强疫情防控科研攻关，加快生物安全科技创新，有序推动疫情防控技术研发和成果临床应用，鼓励科技企业、创新平台和科技领军人才发挥各自优势研发新技术、新产品。抗体检测试剂盒、红外测温安检门、无感知人脸测温系统、自动化核酸提取仪等一批科技产品迅速研发推出，为我市打赢疫情防控阻击战提供了强大的科技支撑。

　　此外，我市还积极推进食品安全科技创新，去年新建研发平台4个，实施科技计划项目6个；加强生态安全科技创新，引导107家企业在污染防治、节能环保领域开展197个研发项目，为食品安全和生态安全提供了科技支撑。(记者 申利超 通讯员 李萌萌 霍学婷)
[ 责任编辑：席倩倩]
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