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从“看不见飞絮”看见“管理的精细”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.20 08:19

　　每年三四月，飞絮满天飘，这似乎成了不少市民“春天的烦恼”，但是今年，走在洛阳街头，你会发现飞絮比往年明显减少，飞絮满天飘舞的景象不再。读晚报，这与我市城市管理部门的综合防治密不可分。

　　“看不见飞絮”的背后，既有城市管理部门为民办实事的主动作为，又体现着城市治理的精细化与系统化。从飞絮的治理手段来看，无人机、雾炮车、水面打捞船……可以说，天上飞的、地上跑的、水上游的，多种手段协同发力，形成了“全面合围”的局面；从治理策略来看，围绕一棵树，用水冲、用车扫、用机吸，“冲洒扫吸”这一整套办法让飞絮根本“逃不远”；从参与治理的部门来看，各区和绿化、环卫、公园管理等部门可谓协作紧密、配合流畅，使城市区的飞絮明显减少。

　　不得不说，这些年洛阳精细化管理水平提升，正从“点状突破”向“整体推进”转变。这是因为，一方面，随着城市发展日新月异，人民对美好生活的期待也在不断提升，对城市公共场所等的管理和服务提出了更高要求；另一方面，城市管理面临的种种问题比以往更加复杂，需要多一些主动作为的意识，多一些综合治理的策略，既能从大处着眼、统筹规划，又能从小处着手、细致入微。

　　就拿今天洛阳的精细化管理来说，从具体的“点”上来看，不仅仅是飞絮的明显减少，人行道上有渗水功能的地砖，一个路口的“请求式信号控制灯”，一个牡丹形状的红绿灯，都是鲜活的体现；从更广的“面”上来说，大气污染防治，我们有“一微克一微克、一天一天、一周一周、一旬一旬”的标准；治理交通，我们拿出了优路网、增车位、调公交等“七策治堵”的手段；治理河水，我们又从“九龙治水”走到“四水同治”……可以说，这一个又一个细节，既凸显着城市管理者的匠心，也托举着百姓生活的幸福感。

　　城市管理越精细，群众的满意度就会越高；管理服务越主动跟上大众需求，群众的归属感就会越强。在这个意义上，无论是具体而微的小事，还是需要多元参与、齐抓共管的“系统操作”，都决定着群众的生活品质、城市的气质品位。这些，不正是洛阳这座城市今天的魅力所在吗？(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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