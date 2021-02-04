“转身少年”张蓬超获“最美好少年”荣誉称号

一个转身，逆向奔跑的你光芒四射；奋起直追，争分夺秒的你仍是满分。

一个转身，逆向奔跑的你光芒四射；奋起直追，争分夺秒的你仍是满分。

张蓬超（中）和班主任侯云霞（左）、妈妈苏琳雅

为对最美“转身少年”张蓬超在考场扶起同学的行为进行表彰，昨日上午，市五中利用阳光大课间开展“让善永驻校园，愿爱充满人间”主题班会，涧西区教体局、市五中为其颁发了“涧西区最美好少年”“市五中最美好少年”奖状。

昨日9时40分，市五中全体师生来到教学楼前的广场上参加表彰仪式。“在刚刚过去的双休日，张蓬超转身扶同学的短视频被洛阳晚报记者抓拍后在全国主流媒体热传，他的善行感动了全中国。为什么在他嘴里这件不值一提的小事儿，却成了我们眼中了不起的举动？那是因为扶人的行为发生在竞技场上，他能这样做，闪耀着人性中最耀眼的光芒……”主持人话音未落，同学们的掌声便响了起来。

“在关系中考成绩的赛道上，转身往回跑扶起同学，说明张蓬超平时一定乐于助人、品德高尚；扶起同学后奋起直追，说明他平时训练刻苦、成绩优异。”涧西区教体局局长梁承宗说，为表彰张蓬超同学的善行，涧西区教体局决定为其颁发“涧西区最美好少年”奖状，以激励中小学生以其为榜样，帮助他人，做德、智、体、美、劳全面发展的好少年。

“从2013年起，我们学校就设置了‘最美好少年’奖，以此鼓励有礼、勤俭、向善的学生，将培养德行、增强担当、践行社会主义核心价值观的理念，融入孩子们的日常生活、学习中。”市五中校长孔祥宏说，在此之前，有学生在小区附近捡到近9000元现金后还给失主；有学生捡到手机、名表后拨打110寻找失主，并将捡到的物品交到学校德育处……对于这些“最美好少年”，学校都进行了表彰，潜移默化地在每个孩子心中播下了善的种子。

“孩子只是做了大家都会做的事儿，真的没什么。”颁奖仪式结束后，张蓬超的妈妈苏琳雅说，这两天已经有高中联系市五中了解张蓬超的学习情况，向其抛出橄榄枝；还有辅导机构愿意免费为他查漏补缺……“借这个机会也谢谢大家，我和孩子商量过了，希望通过个人努力来备战中考，凭实力考上心仪高中。”（记者 焦琳 文/图）