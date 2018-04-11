万份《中国·洛阳交通旅游图》今起免费领

助力牡丹文化节，最新版《中国·洛阳交通旅游图》自今日起可免费领取！
助力牡丹文化节，最新版《中国·洛阳交通旅游图》自今日起可免费领取！
助力牡丹文化节，最新版《中国·洛阳交通旅游图》自今日起可免费领取！
记者日前从市自然资源和规划局获悉，自今日起，该局在全市5个地点免费发放共计1万份2021版《中国·洛阳交通旅游图》，为市民、游客提供实实在在的便利。有需要的市民、游客可到以下5个发放点领取：洛邑古城、中国国花园东门、隋唐城遗址植物园西门、市规划展示馆、市民之家2楼雷锋岗。
为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，市自然资源和规划局联合河南省地图院共同策划编制了2021版《中国·洛阳交通旅游图》，这也是我市目前最新版的交通旅游地图。
2021版《中国·洛阳交通旅游图》不仅标注有全市各大旅游景点的名字、所在位置等详细信息，还推荐了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、博物馆之都精品线路、豫西古建筑线路等若干条旅游精品线路，并配有最新洛阳高铁旅客列车时刻表等实用信息。（记者 李岚 通讯员 郭静阁）
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