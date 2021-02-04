19日上午，市委理论学习中心组开展党史学习教育实地体验式教学，充分利用河南、洛阳的红色资源，学好百年党史，赓续红色基因，凝聚奋进力量，推动党史学习教育走深走心走实。

学好百年党史 赓续红色基因 凝聚奋进力量

市委理论学习中心组开展党史学习教育实地体验式教学 李亚带队

19日上午，市委理论学习中心组开展党史学习教育实地体验式教学，充分利用河南、洛阳的红色资源，学好百年党史，赓续红色基因，凝聚奋进力量，推动党史学习教育走深走心走实。

市委书记李亚带队开展体验式学习，市委理论学习中心组成员参加。

从老一辈无产阶级革命家习仲勋曾经工作生活过的中钢洛耐到焦裕禄精神的重要发源地中信重工，从洛八办纪念馆到专题影片《千顷澄碧的时代》，市委理论学习中心组成员满怀崇敬之情，在现场教学体验中感悟思想伟力，汲取党的光荣传统和优良作风。

20世纪六七十年代，老一辈无产阶级革命家习仲勋在洛矿、洛耐工作和生活近4年时间。虽身处逆境，但他对党的信念始终坚定不移，想尽一切办法为党多做工作。

当日一早，李亚等首先参观“不忘初心，信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”，重温习老在洛耐生活工作的故事，感悟习老对党和人民、对无产阶级革命事业的无限忠诚。

“江山就是人民，人民就是江山”。展厅中，习仲勋同志在参加新中国成立50周年庆典时这句饱含深情的话，令大家感同身受，大家纷纷表示这道出了共产党人的真谛。习老在那样的特殊时期，仍信念不改、忠诚不变，矢志不渝关心发展生产、关心干部群众，值得每一名党员学习传承弘扬。

洛阳是焦裕禄精神的重要发源地。焦裕禄同志响应党的号召，在洛阳矿山机器厂工作9年中，与干部工人一起攻克了一个又一个生产难题。市委理论学习中心组成员走进焦裕禄事迹展览馆，边走边看，边听边问，深情感悟焦裕禄在洛矿的故事，重温焦裕禄全心全意为人民鞠躬尽瘁的初心。

“车间技术人员要做到‘三好’‘四快’”“只抓工作不抓思想，是亏本生意，先抓思想带动工作，是一本万利”“只恨自己力量太小、为党做的工作太少”……大家从焦裕禄的这一句句质朴语言中深受触动，感悟到了焦裕禄同志耐心细致做群众工作、带领群众劳动生产的方法艺术和为民情怀。“焦裕禄精神孕育在洛矿，更加深刻感受到了焦裕禄同志‘三股劲’的不竭动力和源泉。”不少人现场发出感慨。

八路军驻洛办事处是抗日战争时期中共中央、八路军总部设立的公开办事机构。在洛八办筹备期间，毛泽东明确了洛八办主要任务。刘少奇也曾在这里撰写《论共产党员的修养》。

在洛八办纪念馆，大家通过一张张图片、一件件实物，重温抗战时期八路军在中国共产党领导下，在洛开展统战工作、掩护地下党活动、动员民众投身抗日的那段战火纷飞的岁月。大家表示，洛八办发挥的红色哨所、交通枢纽作用，一批批革命前辈的坚守阵地，都带来了精神激励。

大家还共同观看了反映兰考县牢记习近平总书记嘱托，打赢打好脱贫攻坚战生动实践的专题影片《千顷澄碧的时代》。影片引起强烈共鸣、共识、共振，令不少同志感同身受、眼眶湿润。大家表示，更加深刻地感受到以习近平同志为核心的党中央的为民情怀和担当，感受到中国特色社会主义制度优势，感受到干群一心打赢脱贫攻坚战的时代伟力。

“历史是最好的教材，深受教育、深受启发、深受激励。”李亚深有感触地说，各级党员领导干部要进一步深化“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，发挥好示范带头作用，带头学出更加坚定的对党忠诚、更加深厚的为民情怀、更加强烈的使命担当、更加务实的工作作风、更加清廉的政治本色，使洛阳的党史教育取得实实在在的成效。要认真落实中央、省部署要求，对表对标，广泛扎实开展“我为群众办实事”实践活动，坚持目标导向，突出问题导向，注重实际效果，完成一批重点任务，落地一批重大项目，提升一批场域载体，解决一批民生问题，办好一批民生实事，健全一批制度机制，真正让人民群众有更多的获得感幸福感。

中央文史馆研究员、原光明日报社副总编、影片《千顷澄碧的时代》总策划赵德润等参加相关活动。（洛报融媒记者 李东慧）