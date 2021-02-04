洛阳、乐山签署合作协议 促进文旅融合高质量发展

19日，洛阳市文化广电和旅游局、乐山市文化广播电视和旅游局在洛阳签署文化旅游合作协议，未来两地将在遗产保护利用、景区资源开发、城市客源互换、产业园区共建等方面加强交流合作。

19日，洛阳市文化广电和旅游局、乐山市文化广播电视和旅游局在洛阳签署文化旅游合作协议，未来两地将在遗产保护利用、景区资源开发、城市客源互换、产业园区共建等方面加强交流合作。 19日，洛阳市文化广电和旅游局、乐山市文化广播电视和旅游局在洛阳签署文化旅游合作协议，未来两地将在遗产保护利用、景区资源开发、城市客源互换、产业园区共建等方面加强交流合作。 洛阳、乐山同为中国优秀旅游城市，世界遗产资源丰富，历史文化厚重，旅游资源富集，在资源互补和城市交流方面有着良好的合作空间。两地将本着“优势互补、资源共享，互利共赢、共同发展”的原则，打破行政壁垒，拓展合作路径，探索建立“高效、务实、合作、互信”区域合作新机制，通过紧密合作，充分挖掘两地文化旅游发展潜能，发挥两地文化旅游优势，共同推动两地文化旅游交流与合作向更宽领域、更深层次、更高水平迈进。 据了解，双方将在加强世界遗产保护、共促文旅市场繁荣、共享宣传营销资源、打造品质文旅产品、共促产业园区建设、开展文化互动交流、搭建人才培养平台等方面展开交流合作，助推两地文旅融合高质量发展。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图）