洛阳民警帮外地游客找到失联37年的亲人 背后故事感人

17日下午，陕西游客边春玲离开洛阳前，加急制作了一面锦旗送到瀍河公安分局瀍西派出所。她没想到，一趟洛阳之旅，竟意外寻回一段失联了37年的亲情，圆了她、母亲和外婆三代人的心愿。

17日下午，陕西游客边春玲离开洛阳前，加急制作了一面锦旗送到瀍河公安分局瀍西派出所。她没想到，一趟洛阳之旅，竟意外寻回一段失联了37年的亲情，圆了她、母亲和外婆三代人的心愿。

陕西游客到派出所求助，要找失联37年的舅舅

17日9时许，瀍西派出所接待了一名求助者、65岁的陕西游客边春玲，她要寻找自己失联了37年的舅舅。一番询问，民警被这段寻亲背后的故事感动了。

边春玲的外婆老家在洛阳，1942年河南闹饥荒，当时只有十几岁的外婆随家人逃难到陕西咸阳，并被许配给当地一户农家做了童养媳，饥荒过后家人返回洛阳，唯独外婆留了下来。

洛阳与咸阳相隔近400公里，在通讯不发达的年代，边春玲的外婆常与洛阳娘家互通书信。“外婆独在异乡，非常珍视娘家人，尤其疼爱她的侄子，也就是我这次要寻找的舅舅。”边春玲说，舅舅年轻时曾到陕西看望她外婆，虽然那时她只有五六岁，但至今记得外婆和妈妈对舅舅非常宠爱。

1984年，边春玲的外婆带着没能和娘家人见最后一面的遗憾离世，随后的一段时间，她家又接连出现变故，与舅舅家的联系变少，再后来，她与母亲虽然多次尝试再联系，但寄出的书信如石沉大海，始终不见回音。

“2004年我母亲去世，她在弥留之际还在念叨舅舅一家人，可惜那时我们两家已失联多年。”边春玲说，长久以来，外婆和母亲的遗憾始终让她无法释怀，无奈琐事牵绊，找舅舅的事一直未能成行。本月13日，她与两个朋友来洛阳赏花，虽然第一次来洛，但她倍感亲切，因为终于来到了外婆生前魂牵梦萦的故土。

民警用两个小时，帮她重续亲情

“这次来洛阳除了赏花，我还想找到舅舅，这是外婆、母亲和我三代人共同的愿望。”边春玲说，她到洛阳后先与两个朋友赏花，17日上午，她按照30多年前给舅舅寄信的地址，找到了位于瀍河区启明西路的洛阳东站附近。要找一个34年未联系的人谈何容易？于是她走进瀍西派出所。

所长高建峰、副所长周帅帅、民警陈博文……为帮边春玲圆梦，瀍西派出所可谓出动精兵强将。周帅帅说，边春玲能提供的信息只有人名“万丰义”和地名“马家菜园”，但马家菜园在十几年前就拆迁了，在公安户籍系统上查不到，这样一来，“万丰义”就成了唯一的有用信息，但当民警在户籍系统里输入“万丰义”后却发现查无此人。

“边春玲阿姨确定她舅舅就叫这个名字，我们只好按照‘丰’和‘义’的同音字逐个输入，筛选比对。”周帅帅说，11时许，民警查到西工区有位叫万丰义的73岁老人，户籍迁移记录显示，对方在2005年把户口从瀍河区迁到了西工区。民警电话联系万丰义侧面询问，对方听后激动地说，他就是边春玲要找的舅舅。