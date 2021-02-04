明天是谷雨节气 洛阳有小到中雨

今天，天气晴好，有人穿起了短袖，仿佛进入了夏天。今天，我省沿黄及其以北地区气温普遍在25℃以上，林州更是达到了29.4℃。

今天，天气晴好，有人穿起了短袖，仿佛进入了夏天。今天，我省沿黄及其以北地区气温普遍在25℃以上，林州更是达到了29.4℃。

河南省气象服务中心预计，今天下午，全省云量增多，西部、南部地区小雨登场，19日夜里小雨范围扩展至全省，明天最高气温明显下降，请大家注意合理换装。

河南省气象服务中心发布“重要天气报告”称，今天夜里到明天我省将有一次明显降水过程，主要降水时段在20日、21日两天，全省大部有小到中雨，东南部部分地区有大雨，局地暴雨并伴有雷电、短时强降水等强对流天气。23日到24日，我省西部、南部部分地区仍有小雨或零星小雨。

《中国天文年历》显示，北京时间4月20日4时33分将迎来谷雨节气。谷雨时节，杨花飞舞，柳絮飘扬，牡丹吐蕊，百谷茁壮成长，一派大好春光。

每年阳历的4月19日、20日或21日，为农历谷雨节气的开始，它是二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气。在我国农耕文化中，谷雨节气将“谷”和“雨”联系起来，表示降水状况和“雨生百谷”。谷雨节气之后，气温逐渐升高，雨量逐渐增多，空气湿度加大，适合谷类作物生长。谷雨期间，“花中之王”牡丹盛开，因此牡丹又称“谷雨花”。

来了解一下未来两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受高空西南气流和地面冷空气的共同影响，预计：20日，多云到阴天转小到中雨，偏东风2级到3级，气温12℃到21℃；21日，阴天有小到中雨，偏东风2级到3级，气温9℃到17℃。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)