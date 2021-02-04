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“互联网+花卉” 助力洛阳牡丹鲜切花“出圈”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 18:53
 

　　目前，洛阳牡丹鲜切花销售已进入尾声。

　　今天，洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，今年，我市牡丹鲜切花销量已超过150万枝，这一数字比去年翻了近3倍，这意味着洛阳牡丹鲜切花正在逐步“出圈”，抢占更大的国内花卉市场。在牡丹鲜切花“出圈”的背后，除离不开消费者接受程度的日趋提升，还倚赖于“互联网+花卉”经济持续活力的释放。

　　今年，洛阳牡丹鲜切花走俏

　　36岁的卫智强是老城区邙山镇土桥村的一名花农，和牡丹打交道了20多年，他更愿意别人在介绍他时，称他是一名“牡丹经纪人”。

　　今年截至目前，经卫智强种植、收购并卖出的牡丹鲜切花已达30余万枝，“喜欢牡丹鲜切花的人越来越多，今年的销量预计比去年增长超过30%，主要销往了云南、北京和上海的鲜花集散地，其中60%用于高端婚庆”。

　　卫智强的牡丹鲜切花销量好，除了和严格保证鲜切花的质量、维护老客户有关，还与他着力拓展线上销售渠道密不可分。“我今年用电商的方式，卖了大概7万枝花。”卫智强说，虽然从2019年开始，他就断断续续地开始尝试线上销售，但苦于没有精力运营网店，销量一直平平，今年他将网店外包由专业公司运营，很快就尝到了甜头，“以前是花采摘下来再找销路，现在是订单来了再采花。”

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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