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最快下月！洛阳菜鸟驿站将免费送货上门【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 17:05

　　近日，菜鸟驿站宣布，将联合淘宝推出送货上门服务，淘宝包裹入站后，消费者可以自主选择送货上门或到驿站自提，两项服务均免费。据介绍，该服务将会首先在北京、上海和杭州三个城市启动，90%以上的菜鸟驿站站点已经完成了服务开通。广州、深圳、济南、哈尔滨等更多城市测试运行中，服务将逐步升级。在派送时效上，当日15点前选择上门的包裹可当天送达，当日15点后下单的包裹将于次日送货上门。

　　洛阳菜鸟驿站何时落地此项服务？洛报融媒记者联系到了菜鸟驿站洛阳区负责人，该负责人表示，菜鸟驿站提此举旨在提升消费者的用户体验，“最快下月开始，洛阳菜鸟驿站可提供免费上门服务”。

　　按照市邮政管理局提供的数据，去年，洛阳快递企业业务量累计完成19990.22万件，同比增长25.73%。在包裹数量增长迅猛的同时，也带来了新的问题——怎么做才能又快又好地完成大量商品配送？快递驿站顺势成为电商和快递业共同的“商业创新点”。将原本的挨家挨户送上门换成代收点暂存，用户自行前往领取，这样就剩下了相应的配送时间和体系建设成本。

　　在菜鸟驿站快速发展的背后，也衍生出不少问题，其中，“快递员不经消费者同意，擅自将快件放置驿站”这一投诉居洛阳市邮政管理局接到的市民投诉首位。

　　“快递员将快递未经允许放在快递驿站是违法行为。”洛阳市邮政管理局相关负责人表示，就此情节严重的可以依据《快递市场管理办法》第40条的相关内容给予处罚，“快递员有义务按照消费者要求，提供送达服务。”

　　若您的快递经常被快递员私自放入菜鸟驿站，您不仅可以拨打洛阳市邮政管理局投诉电话63261172进行投诉，还可以通过淘宝网上面“我的淘宝”-里面的“物流投诉”，以及菜鸟裹裹里面相应的渠道进行投诉，官方将对这些驿站进行处罚，严重者让他们整改甚至关闭下线。（洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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