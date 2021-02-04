力挺！正在洛阳上映的纪录片，有咱洛阳女婿【视频】

您一定还记得詹姆斯·卡梅隆导演的电影《泰坦尼克号》吧？由詹姆斯·卡梅隆监制的纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》正在我市各大院线上映，片中的首席研究员施万克是咱洛阳女婿。18日，在乐影城举行的媒体见面会上，记者采访了他。

您一定还记得詹姆斯·卡梅隆导演的电影《泰坦尼克号》吧？由詹姆斯·卡梅隆监制的纪录片《六人·泰坦尼克上的中国幸存者》正在我市各大院线上映，片中的首席研究员施万克是咱洛阳女婿。18日，在乐影城举行的媒体见面会上，记者采访了他。

为还原历史真相，他和同事6年走访20多个地方

在媒体见面会上，无论是回答记者提问，还是接受我市作家朱怀金的访谈，美国人施万克都说着一口流利的中文。

他介绍，泰坦尼克号不仅是西方的故事，也是中国人的故事。他和英国导演罗飞合作的纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》，讲述的是泰坦尼克号一段被掩埋的历史。

1912年4月14日，号称“永不沉没”的泰坦尼克号撞上冰山，永久地沉入北大西洋，仅有700多名乘客幸存。鲜为人知的是，游轮上共有8名中国人，6人幸存。这6名幸存者为什么登上泰坦尼克号？他们获救后为何无人知晓？他们是什么样的人？后来过着怎样的生活？……施万克和罗飞导演想要找到答案。

然而，仅靠登船者名单上的几个简单的英文名，找寻这6名幸存者的线索，无异于大海捞针。施万克和同事们用6年的时间，走访20多个地方，从蛛丝马迹中不断找寻，大致推断出6名幸存者的身份，并抽丝剥茧，还原了他们的生平。

“这个过程就像在做一名侦探。”施万克说，泰坦尼克号上中国幸存者的故事被隐藏，他们愿意为之付出，还原历史真相。

参与拍摄这部影片，是他第二次讲述和中国有关的故事

谈到与该片导演罗飞、监制詹姆斯·卡梅隆的合作，施万克说，卡梅隆拍摄《泰坦尼克号》源于对海洋的痴迷，而他参与纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》，也是因为他是“海洋迷”“潜水迷”。

“我与罗飞导演曾经合作过纪录片《海神号事件》，讲述的是20世纪30年代在中国海岸沉没的英国潜艇‘海神号’及生还者的故事。”施万克表示，他想继续做海洋方面的研究，还想要讲述和中国有关的故事，于是，他在翻阅大量与海洋有关的资料时意外发现，泰坦尼克号有6名中国幸存者。

然而，当年泰坦尼克号游轮沉没时，最后一名从海中获救的幸存者，极有可能是一名中国人。卡梅隆导演证实，在影片《泰坦尼克号》中，Rose(柔丝)获救的灵感，就来源于这名中国幸存者的故事。

从美国到英国，再到中国……该片剧组一路追寻中国幸存者的足迹，终于揭开了他们身上的一些秘密。“在整个追寻过程中，我对6名幸存者十分敬佩。他们凭借毅力、信念，一直在坚持、在超越。”施万克说，“公正可能会迟到，但永远不会缺席。”

当了20多年洛阳女婿，他希望下部影片首映式在洛阳举行

对于这部纪录片的开放式结尾，施万克表示，他会继续关注泰坦尼克号6名幸存者的故事，如果还能找到幸存者的后代，他可能以其他方式呈现历史真相。

在参与拍摄《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》的同时，施万克把这6年的探寻经历详细记录下来，并完成了一本同名书籍，将于今年6月出版发行。

作为洛阳女婿，施万克在谈到自己妻子时说：“再过几天，就是我们相识25年的日子了。我还清楚地记得，在北京认识她那天，她穿的衣服颜色和款式……”

施万克和妻子长期居住在北京，他第一次来洛阳是1997年，“我喜欢历史文化，对龙门石窟、白马寺等景区都特别感兴趣。”他说，此次回洛阳，他感觉跟几年前大不一样了，现在的洛阳不仅历史文化底蕴深厚，还是一个更具活力、更现代的城市。

施万克说，如果他再有机会参与拍摄和中国有关的故事，他希望影片首映式在洛阳举行。 (洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)