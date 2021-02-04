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稀罕！一株牡丹开出五颜六色的花 游客感叹“像彩虹”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 17:05

　　红、黄、粉、白……19日，在隋唐城遗址植物园，一株开出五颜六色的牡丹，吸引众多游客围观拍照，这株牡丹是什样锦牡丹，是通过嫁接实现的，园内共有60余株，目前正处于最佳观赏期。

　　19日上午，记者在隋唐城遗址植物园九色台南、欧阳修雕塑东附近，见到了这株什样锦牡丹，上面的花有红的、黄的、粉的、紫等多种颜色，花朵硕大、花梗粗壮，不少游客驻足欣赏、拍照。济源游客王女士感叹，一株上竟然能开那么多颜色的牡丹，好像是彩虹的颜色，还是头一次见。

　　隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞说，什样锦牡丹是通过嫁接技术实现的，去年9月，他们选择了一株30多年株龄的凤丹白作为“母体”，在上面嫁接了海黄、镰田锦、花王、花竞、御所樱、岛乃藤等十几种品种的牡丹，今年开出20多朵花，漂亮大气。

　　记者得知，为丰富牡丹的园艺观赏性，隋唐城遗址植物园的技术人员将花期相近、花色各异的不同品种通过人工嫁接的技术，嫁接到生长势强的实生苗、凤丹苗或品种牡丹上，使同一株牡丹上同时开出不同颜色的花朵，形成绚丽多姿的什样锦牡丹。

　　“我们主要选择粗壮的枝条嫁接。”沈改霞说，他们观察发现，嫁接的牡丹花要比同品种牡丹个头大三分之一，花期长两三天。目前，园内共有60多株什样锦牡丹，主要分布在九色台北侧、千姿牡丹园和科技示范园等处，正处于盛花期，感兴趣的游客不妨前去观赏。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 安瑞云 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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