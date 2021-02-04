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水墨丹青：曾获金奖的“混血”黑牡丹【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 17:07

　　近日，在洛阳国际牡丹园，几株盛开的黑牡丹吸引了记者的目光。它有一个充满诗意的名字，叫作“水墨丹青”。

　　与花冠硕大、饱满的牡丹品种相比，“水墨丹青”显得有些低调。它的花蕊呈金黄色，花瓣深红中透着黑色，虽然花瓣层次不多，但在阳光的照耀下显得质地细腻、润泽，花朵在微风中轻轻摇曳。

　　“水墨丹青”是洛阳国际牡丹园培育的“混血”黑牡丹品种，亲本是“黑花魁”和日本品种“乌羽玉”。也就是说，它是利用中国传统黑牡丹“黑花魁”与日本黑牡丹品种“乌羽玉”人工杂交培育而成，是个“混血儿”。

　　据该园主任霍志鹏介绍，“水墨丹青”属于早开品种，其花朵为荷花型，花瓣颜色较深，植株直立，叶片浓绿，生长势强，适合庭院种植和鲜切花，也有利于下一步繁殖，是非常优秀的黑牡丹品种。曾荣获2019年北京世界园艺博览会牡丹新品种金奖。

　　“现在是初开，‘水墨丹青’的颜色看起来不算太深，再过几天它的花瓣会更黑，十分具有观赏性。”霍志鹏表示，它的花期在一周左右，这几天到洛阳国际牡丹园就能观赏到。

　　同时，游客还能在该园观赏到已经盛开的群乌、冠世墨玉、黑花魁，墨紫绒金等黑牡丹品种。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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