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戴面具的战神

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.19 08:50

　　邙山晚眺之处，是“邙山之战”古战场。

　　故事的主角，是北齐战神兰陵王。他出场时戴着面具，不是为了遮丑，而是怕敌军看见他俊美的容颜而轻视他——他可是名列中国古代十大美男榜单的超级大帅哥。

　　兰陵王本名高肃，又名高长恭，是南北朝时期的北齐英雄。

　　公元564年，北周大军围攻北齐洛阳城，守城官兵弹尽粮绝，几近绝望。危急关头，兰陵王骑马赶到。他率领五百精兵冲入敌阵，杀出一条血路，突破了敌人的包围圈。

　　守城士兵见他戴着面具，疑心有诈，不敢贸然打开城门。兰陵王微微一笑，摘下面具，亮出真容。守城士兵齐声欢呼，打开城门，和他一起杀向敌阵，打得北周大军“委弃营幕，自邙山至谷水，三十里中，军资器械，弥满川泽”。

兰陵王入阵曲 李玉明 绘图

　　史载，兰陵王“貌柔心壮，音容兼美”。他担心自己容貌“类妇人”，威慑不了敌军，所以每次出征都戴着可怕的面具。他骁勇善战，率领北齐军队保家卫国，打了许多胜仗。“面具战神”成了老百姓心中的守护神。北齐士兵曾作《兰陵王入阵曲》歌颂这位英雄。

　　兰陵王不但长得帅、实力强，而且人品没挑儿。传说，他礼贤下士，哪怕是一瓜一果，也要与将士们分享；他宽厚仁义，忠于爱情，皇帝赏他20名美妾，他只选其中一人携手。

　　这样的男人，简直完美！

　　完美的破碎，令人伤感；战神的陨落，令人惋惜。

　　“邙山之战”后，北齐后主问兰陵王：“你那样勇猛地冲进敌阵，就不怕发生意外？”兰陵王随口答道：“国事就是家事，在战场上顾不了那么多。”

　　皇帝听了很不痛快：“什么叫国事就是家事？莫非你想谋反？”

　　兰陵王察觉到了皇帝的猜忌，假意收受贿赂，不惜自污声名，甚至装病不上朝。然而，君要臣死，臣不得不死。公元573年，北齐后主赐给兰陵王毒酒一杯，结束了战神的一生。

　　《北齐书》载，兰陵王喝下毒酒，仰天长叹：“我忠以事上，何辜于天而遭鸩也？”

　　人生自古谁无死，留取丹心照汗青。生命短暂，传奇永存。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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