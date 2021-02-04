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邙山晚眺的那些往事（洛城胜景古今谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.19 08:45

　　明日谷雨，时至暮春，城中牡丹开得热闹，邙山上的牡丹正吐露芬芳。

　　邙山晚眺是古时“洛阳八大景之一”。现代人白天去邙山牡丹园赏牡丹，古人则好傍晚上邙山眺望洛城。

　　邙山翠云峰乃洛城高地，在此南眺，满城风光尽收眼底。

　　一城美景，尽收眼底

　　邙山位于洛阳市北，是秦岭余脉，亦是黄河与洛河的分水岭，峰峦起伏，风光秀丽。洛阳人习惯管它叫北邙山、北邙。

　　相传，老子曾在邙山炼丹，翠云峰上有上清宫道观，香火不断。

　　洛阳是唐代东都、北宋西京。史载，唐宋时期，傍晚上邙山远眺者络绎不绝。据古人总结，远眺的最佳时间是傍晚，那时天地苍茫，山上云雾缥缈、凉意渐生，山下万家灯火、炊烟袅袅。放眼望去，宫殿如天宫般华丽巍峨，万家灯火如繁星般闪烁迷人。

　　上邙山远眺的大人物有很多，隋炀帝杨广算一个，不过杨广是白天去的，不是为了观赏洛阳城，而是为了给新城选址。

　　公元605年，隋炀帝计划迁都洛阳，在汉魏洛阳城西边建造一个新都城。建新城前要考察选址，他骑马上邙山，极目远眺，见南边伊阙(今龙门山)两山夹河相对，拍手叫绝：“这就是龙门，真龙天子的门阙！以前的皇帝咋不在这儿建都？”

　　大臣苏威赶紧拍马屁：“他们整不了那么大的手笔，就等着陛下您呢！”

　　隋炀帝龙颜大悦，拍板动工，命大臣杨素、宇文恺征调全国壮劳力，以伊阙为门户，在伊阙与邙山之间的盆地上，画了一道完美的中轴线，从南往北、从低到高顺势建城，不到一年时间，就建起了一座气势恢宏的洛阳城。

　　唐宋以此城为京城。盛唐时期，洛阳是中国的政治、经济、文化中心，人口百万。洛阳桥上游人熙熙攘攘，大运河上商船南来北往，东城桃李、瀍壑朱樱……处处风光好，步步景色新。

　　唐代萧德言写过一首《登北邙还望京洛》，说“宛洛盛皇居，规模穷大壮。三河分设险，两崤资巨防。飞观紫烟中，层台碧云上。青槐夹驰道，迢迢修且旷。左右多第宅，参差居将相……”想必此诗当年曾刷爆洛阳人的朋友圈。

　　生在苏杭，葬在北邙

　　在邙山上不仅能看美景，还能看到密密麻麻的墓葬。

　　俗话说：“生在苏杭，葬在北邙。”洛阳乃十三朝古都，是无可争议的风水宝地。古代帝王选陵，讲究“枕山蹬河”，邙山挨着洛城，脚踩黄河、洛河，气势雄伟，土厚水低，是风水宝地中的风水宝地。历代王侯将相争相在邙山上造墓埋骨，以致邙山无卧牛之地。唐代诗人王建感叹“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓”，毫不夸张。

　　邙山上有东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、唐、宋等朝代数以千计的墓葬，其中多半是王侯将相的陵墓、历史名人的坟茔。除了北魏孝文帝等赫赫有名的帝王，伊尹、吕不韦、狄仁杰、杜甫等名人也都葬在邙山一带。

　　别说中国人，就连有些外国人，也梦想葬在北邙。隋唐时期，洛阳是国际闻名的大城市，在外国人眼中美如天堂。当时有些韩国学子，把“日夜读书后，欲游洛阳天。为国立功德，芳名百世传”当成座右铭，梦想到洛阳留学，获得洛阳“绿卡”，长居洛城，死葬北邙。

　　了悟生死，忘却忧愁

　　唐代诗人张籍认为，邙山晚眺有解忧消愁之妙用，“人居朝市未解愁，请君暂向北邙游”，在城中有啥不开心的事儿，上邙山看看就想通了。

　　邙山上的一座座墓葬，犹如一句句醒世恒言，提醒人们命运无常，当珍惜时光。

　　张籍曾在洛阳当官，饱经沧桑。他在《北邙行》中写道：“朝朝暮暮人送葬，洛阳城中人更多。千金立碑高百尺，终作谁家柱下石。”

　　人生苦短，浮生若梦。回首前尘，邙山脚下，武王伐纣，八百诸侯会孟津；被困洛城，北齐名将兰陵王邙山一战成名；武则天登基，万国来贺，女皇老病，被逼退位……历代王侯将相你方唱罢我登场，眼看他起高楼，眼看他大厦倾，管你是穷是富是美是丑，殊途同归，终有一死。

　　邙山见证了洛阳的辉煌，目睹了战乱的无情和世事的无常。累累黄土，掩埋了前朝旧梦，深藏荣辱悲欢。

　　今日长眠于邙山之人，不正是昨日享乐之人？今日享乐之人，他日也将长眠于邙山。天地悠悠，时空辽阔，站在邙山上眺望滚滚红尘，或可看破人生真相。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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