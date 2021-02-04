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地铁1号线开通后，发生了老人摔倒的事情 民警这样提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.19 08:51
乘客乘扶梯进站

　　眼下，乘坐地铁1号线成为市民的日常出行方式，不过近期我市警方接到多起老人在站内乘扶梯时摔倒等方面的求助。老人乘坐地铁需要注意哪些环节？日前，记者就此进行了采访。

　　14日9时40分前后，在地铁1号线秦岭站，市轨道交通分局秦岭站警务室辅警石超奇通过监控看到，有两位老太太摔倒。“两位老人看上去70多岁。”石超奇说，当时她们一前一后乘上行扶梯出站，前面的老人脚刚迈上扶梯，身体突然后倾，导致后面的老人跟着一起摔倒。

　　石超奇叫上同事刘博过去查看情况，此时站内工作人员已将两位老人送出地面，搀扶至附近的椅子上。经检查，两位老人一个胳膊擦伤，一个腿部擦伤。石超奇立即取来急救包，用碘伏给两位老人消毒，然后贴上创可贴。石超奇了解情况得知，原来，两位老人结伴乘坐地铁回家，因重心不稳摔倒，好在并无大碍。随后，他通知其中一位老人的家属将人接走。

　　6日，地铁1号线红山站发生一件类似事情。一位七八十岁的老太太在乘上行扶梯时因没有站稳摔倒，头部右后侧受伤。民警马龙闻讯到场，对老人的伤口进行了初步处理。随后，他联系老人的家属将其接走。

　　记者了解到，自地铁1号线开通以来，市轨道交通分局接到不少有关老人的求助，除了乘扶梯不慎跌倒，还有其他求助。7日上午，在解放路站，一位患有高血压的老先生，在地铁提速时感觉不适晕倒，辅警与站内工作人员到场处置，老人逐渐醒来，并无大碍；6日傍晚，在周王城广场站，一位老太太在乘坐地铁时有些劳累不慎摔倒，民警将老人搀扶至地面公交站台，护送其坐上公交车。

　　马龙说，乘坐地铁需要上上下下，有些老人因上了年纪或腿脚不便，容易发生意外，因此提醒老人在乘站内扶梯时，一定要站稳扶好，年龄较大或腿脚不便者，最好由家人陪同，并选择无障碍电梯。此外，老人进出闸机或在乘车时也需注意，不要抢上、抢下，避免被夹伤等意外发生。如果出现身体不适等情况，可寻求站内工作人员或民警的帮助。（记者 魏巍 通讯员 李国 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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