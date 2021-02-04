16日，2021年涧西区“西苑论涧”系列活动启动仪式暨“中科院金属研究所走进洛阳”产学研合作交流会在洛阳国家大学科技园举行。 16日，2021年涧西区“西苑论涧”系列活动启动仪式暨“中科院金属研究所走进洛阳”产学研合作交流会在洛阳国家大学科技园举行。 中科院金属研究所成立于1953年，是我国高性能材料研究与发展的重要基地，拥有我国材料领域首个国家研究中心。本次活动以“融通协作创新，开放共享赋能”为主题，旨在搭建交流合作平台，推动产学研深度融合发展，进一步促进科研成果转移转化。 会上，涧西区与中科院金属研究所签署战略合作协议。双方将发挥各自优势，围绕创新能力提升、科技成果转化和人才引进培养等方面开展深度交流合作，推动产业链和创新链深度融合，促进先进科技成果落地转化应用，助推涧西特色材料及高端装备制造产业高质量发展。(记者 戚帅华)