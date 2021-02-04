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刘玉辉：平凡岗位尽显人民检察官本色

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.19 08:26

　　他是单位公认的“笔杆子”、孩子们眼中的“检察官老师”、群众心中热衷公益普法的“贴心人”，他便是伊川县检察院办公室副主任刘玉辉。

　　近日，作为全市政法系统教育整顿工作选树的典型——“出彩洛检人”候选人之一，刘玉辉的事迹在系统内展播。昨日，记者在伊川县检察院见到他时，他正在忙着准备普法进校园的课件。

　　1982年出生的刘玉辉，2001年从洛阳市第三师范学校毕业后，到伊川县葛寨镇一所学校教书。6年的教书生涯让他认识到品德教育的重要性，这为他之后开展普法教育工作埋下了种子。

　　2007年，刘玉辉来到伊川县检察院工作。文稿信息、机要保密、公文流转、会务保障……一项项工作考验着刘玉辉。为了尽快熟悉业务，他通宵熬夜，一连几天住在办公室，甚至有时“做梦还在想如何完成文稿”。

　　功夫不负有心人。刘玉辉撰写的30余篇材料被上级部门转发。2018年，凭借扎实、严谨的工作作风，他升任办公室副主任，兼任提升执法满意度办公室副主任。

　　虽然离开了学校，但他一直想为孩子们做点儿事，就开始进校园开展普法教育。“挽救一个未成年人，就是挽救一个家庭，就会给社会增添一份和谐。”刘玉辉说。

　　“普法教育要浅显易懂、生动有趣，孩子们才愿意听。”刘玉辉说，为了上好课，他把一些典型案例编排成情景剧，让孩子们直观辨识；他把一些法理，填入流行歌曲的词里，让孩子们在唱歌中学习并掌握法律知识，增强自我保护意识。

　　这几年，刘玉辉通过参加“县委宣讲团”“‘五微’并治宣讲团”“‘四官’进基层”等活动，把普法阵地从学校扩展到了农村、企业和机关。他有一个心愿：每一次普法教育都能让群众听得懂、喜欢听、用得上。

　　去年有一次，刘玉辉到伊川县葛寨镇瑶头村开展普法宣传，给村民讲“如何规范书写借条”。他讲得浅显易懂，百姓听得津津有味，还有人给他发信息点赞。

　　百姓的赞许是肯定，更是前行的动力。近年，刘玉辉深入全县15个乡镇，举办法治讲座70余场，4万余人受益。他连续4年受到洛阳市人民检察院嘉奖，连续多年被评为全市检察机关优秀信息工作者。

　　刘玉辉在平凡的岗位上默默奉献着，展现出干一行、爱一行的敬业精神。他常说：“办公室工作琐碎繁杂，把手头的工作做好做精最关键。”一句普通的话语，却凝聚着他对检察事业的无限热爱。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 许俊昌）
[ 责任编辑：马佳佳]
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