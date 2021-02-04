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中央生态环保督察组公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.19 08:19

　　根据安排，中央第五生态环境保护督察组督察进驻时间为1个月。

　　●进驻时间：2021年4月7日—5月7日

　　●专门值班电话：0371-65603600

　　●专门邮政信箱：河南省郑州市A428号邮政信箱

　　●受理举报电话时间：每天8：00—20：00

　　根据党中央、国务院要求和督察组职责，中央生态环境保护督察组主要受理河南省生态环境保护方面的来信来电信访举报。其他不属于受理范围的信访举报问题，将按规定交由被督察地方处理。
[ 责任编辑：崔利利]
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