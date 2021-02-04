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“古都新生活 花开满城香”春季精品房展会闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.19 08:28
展会人气旺 记者 张怡熙 摄

　　18日晚，“古都新生活 花开满城香”2021洛阳潮生活节暨春季精品房展会圆满落幕。作为我市今年首场覆盖多个行业的综合大型展会，为期三天的展会共销售商品房765套，成交额约6.57亿元。

　　本次展会由市住房和城乡建设局主办，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台承办，市住房保障和房产服务中心协办，旨在通过政府搭建平台，服务于企、让利于民，进一步激发我市房地产市场活力，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全市经济发展助力增效。同时，进一步提升住房消费质量和品位，不断满足人民群众对住宅的多样化需求。

　　在本次展会上，各房企、中介公司、家装公司也都拿出了十足的诚意回馈市民，纷纷推出了特价房、购房抵用券、购房送家电、房款立减、装修送家电礼包等多种形式的让利活动。

　　除了让消费者享受到了实实在在的优惠，参展企业也收获颇丰。“展会影响力大、辐射面广，不仅给我们房企搭建了一个平台，展示企业形象，还展示了洛阳宜居宜业的良好形象，叫响了城市品牌，满足了人民群众对住宅的多样化需求。”旭辉集团河南区域洛阳事业部负责人说。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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