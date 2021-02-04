同唱“一台戏” 共绘“一个圈”

三门峡专场以陕州锣鼓书、豫西小调等形式，展示了对黄河母亲河的赞美与热爱；平顶山专场以豫剧、河南坠子等艺术，呈现了传统曲艺之美；焦作专场以威风凛凛的耍老虎、狮舞等表演，将现场气氛一次次推向高潮……4月10日至16日，在兴洛湖公园北广场，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动火热开展，异彩纷呈的节目，赢得广泛欢迎。

三门峡专场以陕州锣鼓书、豫西小调等形式，展示了对黄河母亲河的赞美与热爱；平顶山专场以豫剧、河南坠子等艺术，呈现了传统曲艺之美；焦作专场以威风凛凛的耍老虎、狮舞等表演，将现场气氛一次次推向高潮……4月10日至16日，在兴洛湖公园北广场，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动火热开展，异彩纷呈的节目，赢得广泛欢迎。

这次展演，既开放多元，又凸显特色。多元，是因邀来了西安、河池、开封等地的非遗传承人，是一次多省市参与的非遗盛宴；特色，是因洛阳都市圈五地市均设有专场，更是一次洛阳都市圈民俗文化的集中展现。与此遥相呼应，在周王城广场，一场“文旅都市圈、相约洛阳城”区域联动交流演出活动亦备受瞩目。两个活动，舞台不同，主题有别，但唱的是同一台戏，即“文化交流互鉴”。这样的互动，无形中拉近了都市圈城市与群众的距离，让共绘“一个圈”的观念深入人心。

这台戏，不仅是文旅联动的好戏，还是抱团发展的大戏；这个圈，不仅是有形的都市圈，还是无形的同心圆。综观今年牡丹文化节，花60元可游53家景区的洛阳都市圈旅游年票叫好又叫座，据了解，从4月1日到12日，短短十几天时间发行6万多张，负责线上办理的“洛阳旅游”微信公众号其间增粉4万多，热度可见一斑；河洛文化大集首设洛阳都市圈文化旅游产品展，16家文旅商家来赶集，带动消费较2019年增长超20%，人气不言而喻……看得见的实惠、实打实的机遇，洛阳都市圈“圈人又圈心”。

“我们都是河洛儿女，都应出把力。”“一圈人就是一家人，一家人就要多走动、谋共赢。”……在走访中，对于洛阳都市圈建设，“圈内人”普遍流露出这样一种默契。今天，洛阳都市圈建设全面提速，要更好地唱好这台戏、绘好这个圈，就需要我们充分发挥文化旅游在区域联动中的“破题先行”作用，落实落细洛阳都市圈文旅融合联动发展十项措施；搭建更多互利共赢的纽带和平台，让“圈内”群众直观感受到都市圈建设带来的便利与红利，让共建都市圈的“同心圆”越画越大。

城市有边，融合无界。从文旅融合深度切题，全方位、深层次推进交流合作，这台戏就能在同频共振中绽放精彩，这个圈就能在齐心绘就中展现高光。(张庆旭)