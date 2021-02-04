诵读红色经典 赓续红色精神

“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”昨日下午3点，涧西区24座城市书房同时开展“诵读好诗篇 唱响主旋律”闪诵活动，各个年龄段的读者和朗诵爱好者共同朗诵红色经典作品《七律·长征》。

大家共同唱响《没有共产党就没有新中国》

“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”昨日下午3点，涧西区24座城市书房同时开展“诵读好诗篇 唱响主旋律”闪诵活动，各个年龄段的读者和朗诵爱好者共同朗诵红色经典作品《七律·长征》。

今年是中国共产党成立100周年，党史学习教育正在如火如荼进行。红色诗篇记载着中国共产党带领全国各族人民英勇奋斗的光荣历史，讲述着中国革命的伟大历程和感人事迹。毛泽东的诗《七律·长征》正是红色诗篇中的代表作品。

“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。”大家心潮澎湃、满怀豪情地朗诵着这首壮丽的诗篇。声声诵读传递长征精神，弘扬革命传统，激发爱国热情。在朗诵结束后，大家共同唱响《没有共产党就没有新中国》，以嘹亮的歌声献礼党的百年华诞。(记者 李冰 通讯员 王娟锋 文/图)