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洛阳持续推进儿童福利和未成年人保护工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.19 08:21

　　“孙院长，我在学校生活和学习都很好，请您放心。”两天前，接到孤儿兰兰的来电，洛宁县儿童福利院院长孙小丽心里很高兴。兰兰是在福利院长大的孩子，2020年9月，她考入郑州一所大学。

　　“兰兰是洛宁县儿童福利院建院以来第一个考上本科的孤儿，她考上大学是我们福利院的一件大喜事。”4月16日，孙小丽说，当时，福利院的全体工作人员都像对待自家孩子一样，为兰兰准备生活用品、学习用品，还为她从洛阳市扶贫基金会申请到了一笔1.3万元的助学金。

　　孙小丽说，兰兰进入大学后，洛宁县儿童福利院负责解决她的学费和生活费，让她可以安心读书。目前，洛宁县儿童福利院有52名孤儿，他们都和兰兰一样，在福利院幸福地生活着。

　　16日，记者从市民政局获悉，除孤儿外，我市还将事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围，做到“应保尽保”。我市相关部门联合印发了《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，自2020年1月1日开始实施，将事实无人抚养儿童参照孤儿保障标准纳入保障范围，每月发放基本生活补贴950元。

　　“2020年8月，瀍河区一名10岁男孩的爷爷去世后，由于其母亲是智力残疾人，不具备抚养能力，该男孩成为事实无人抚养儿童。我们在了解情况后，让他及时享受到儿童福利政策。”瀍河区民政局儿童福利股股长王丽贞说，经过与市民政局沟通，该男孩被送往市儿童福利院。

　　市民政局相关负责人介绍，2020年，我市强化深度排查与动态监管，组织乡镇(街道)儿童督导员、村(居)儿童主任等工作力量全面摸底排查，对符合条件的事实无人抚养儿童及时审批并纳入基本生活保障范围，实现了“应保尽保”；开展全市事实无人抚养儿童探视巡访，1127名事实无人抚养儿童家庭巡访工作全部完成。截至2020年年底，全市已有1150名事实无人抚养儿童被纳入保障范围，全年发放基本生活费934万元，较好保障了事实无人抚养儿童的基本生活。

　　今年3月8日召开的全市民政工作会议指出，我市今年持续推进儿童福利和未成年人保护工作，积极推动民法典和未成年人保护法贯彻落实，进一步规范收养登记管理和推进未成年人保护工作；持续发挥12349儿童救助保护热线服务功效，健全强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保护机制；全面落实孤儿和事实无人抚养儿童生活保障政策，做到“应保尽保”。（记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶）
[ 责任编辑：潘亮]
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