今日洛阳多云转阴天 气温11℃到27℃

洛阳今天多云转阴天，大部分地区转有小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温11℃到27℃。

前几日，洛阳多是晴天，最高气温都在20℃以上，今天气温进一步上升，最高气温可能达27℃。

据中国天气网消息，从昨天起，我国北方大部分地区开始进入迅速回暖状态，尽管有大风扰乱，不过阳光和蓝天已经占领了天气舞台。今天，北方升温或达到本次回暖进程的最高点，但随着晴雨转换，接下来几天气温将再度跌宕起伏，如后天洛阳最高气温可能只有14℃。

白天气温噌噌往上升，就像一秒入夏，晚上没有了阳光，又感到冷飕飕，每年4月的天气总是这样。数据显示，我国每年4月昼夜温差较大，约四分之一的地区昼夜温差在此时达到一年中最大，北方地区尤其明显。这是因为进入4月后，北方地区开始迅速升温，加上雨雪少，经常日夜晴朗少云，而云就像盖在地面上的被子，白天能阻挡太阳辐射进入，夜里能阻挡地面辐射散发，少云则意味着白天升温快，夜里降温大，很容易“一天过两季”。

来看看新一周洛阳天气怎么样。根据气象资料分析，今天夜里到21日，受高空东移低槽和地面冷空气共同影响，我市有一次明显降水天气过程，最高气温有所下降，周内空气污染扩散气象条件较好到一般。具体预报如下：

今天：多云转阴天，大部分地区转有小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温11℃到27℃。

明天(周二)：阴天有小到中雨，气温14℃到21℃。

21日(周三)：阴天，部分地区有小雨，气温12℃到14℃。

22日(周四)：多云转晴天，气温13℃到22℃。

23日(周五)：多云转阴天，东北风4级左右，气温14℃到20℃。

24日(周六)：多云，气温13℃到20℃。

25日(周日)：多云到阴天，气温13℃到22℃。( 记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)