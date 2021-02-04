壮观！这项“洛阳创新”成功刷新亚洲塔器吊装纪录

17日上午，在中国石油天然气第一建设有限公司(下文简称中国石油一建)工作人员操作下，世界最大门式起重机和世界最大履带式起重机首次“双剑合璧”，在广东石化炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置现场，顺利完成重达4606吨的抽余液塔吊装，一举刷新亚洲塔器吊装纪录。

17日上午，在中国石油天然气第一建设有限公司(下文简称中国石油一建)工作人员操作下，世界最大门式起重机和世界最大履带式起重机首次“双剑合璧”，在广东石化炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置现场，顺利完成重达4606吨的抽余液塔吊装，一举刷新亚洲塔器吊装纪录。

中石油广东石化炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置，是目前全球单套生产能力最大的芳烃装置。此次吊装的抽余液塔是整个装置的核心设备，高约116米，直径13.8米，最大壁厚145毫米，吊重相当于900多头成年非洲大象的重量，该设备为目前国内首台实现整体制造、整体运输的4000吨级塔器，也是亚洲最重塔器。

当日上午，中国石油一建工作人员操作着MYQ5000吨门式起重机和该企业于2020年新购入的4000吨履带式起重机，依托机身配装的34个4K高清可变焦摄像头，全面掌握各个细节，其吊装施工精度达到毫米级。两台“巨人”通过完美配合，最终历时三个半小时，将4606吨的抽余液塔顺利安装在设定位置。