近日，央视《乐游天下》栏目组来洛录制节目，节目将以音乐为线条串起我市各大景点、风土人情及美食等，通过主持人的讲解互动，让更多人认识洛阳。

近日，央视《乐游天下》栏目组来洛录制节目，节目将以音乐为线条串起我市各大景点、风土人情及美食等，通过主持人的讲解互动，让更多人认识洛阳。

此次拍摄将持续至23日。其间，栏目组将前往中国国花园、隋唐城遗址植物园、应天门遗址博物馆、天堂明堂景点、洛阳博物馆、老城十字街等地取景，并联合央视频平台，推出听歌、赏景、观花的直播系列节目——《花花世界》，让观众跟着镜头赴一场“诗和远方”约会。

在节目中，洛阳籍青年男中音歌唱家贾贝利作为受邀嘉宾，担任栏目组互动主持人并演唱《洛水之阳》《心上洛阳》两首歌曲。“一座洛阳城，半部华夏史。这两首歌以不同角度、不同旋律、不同的词和不同的景，分别展现了洛阳的多种角色。”《乐游天下》栏目组相关负责人说。

《乐游天下》是中央广播电视台戏曲和音乐频道于2011年5月推出的一档音乐文化专题类栏目。2016年，栏目全新升级改版，携知名歌手、主持人等作为嘉宾，以轻松愉悦的旅拍形式拍摄音乐MV，以歌传情，以人带景，展示各地风土人情、音乐文化和旅途轶事。

该节目录制结束后，将在CCTV-15音乐频道播出。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）