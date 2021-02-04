黄河生态廊道“串连”大美沟域田园【视频】

黄河岸边。春天在小浪底的臂弯里，勾勒出一幅五彩斑斓的画作，孟津梭椤沟就是这画卷里的点睛之笔。

黄河岸边。春天在小浪底的臂弯里，勾勒出一幅五彩斑斓的画作，孟津梭椤沟就是这画卷里的点睛之笔。

沿着起起伏伏的黄河生态廊道，盘旋在梭椤沟的山坡上，视野所及，万顷碧波，满目青山。漫山遍野的泡桐树，盛开着紫色的花，一团团，一簇簇，装点着乡村大地。

梭椤沟村不大，200户人家，人口不足千人，曾经贫困发生率却超过20%。现在，依托黄河生态，梭椤沟保护修复传统村落，打造沟域生态经济示范带，已经成为人们胜日寻芳的“打卡地”。

正午时分，“梭椤沟乡村大食堂”热闹起来。一大碗烩菜，就着刚出笼的热腾腾的手工馍，再来一盘刚采下的红彤彤的草莓，游人直呼吃得过瘾、吃得惬意，“饭菜虽简，却是地地道道的老家味道。”

梭椤沟淌着梭椤河，小溪潺潺流过杨树林，形成一片开阔清浅的水面。水边搭建着亲水平台，野炊的年轻人三五成群，炭火燃起，炊烟袅袅，给人一种别样的体验和享受。

“以前村里十户九空，现在人气越来越旺，乡亲们守着黄河，真正过上了好日子。”小浪底镇党委书记王明明坦言。未来，黄河情、艾草香、乡愁忆，将成为梭椤沟沟域生态经济的魅力主打。

“以前，黄河岸线曲折，沟谷蜿蜒纵横，最难的就是交通。”王明明坦言。从去年冬天开始，当地拉开了一场黄河生态廊道建设大会战，县乡干部在荒山上披荆斩棘踏勘路线，战天斗地植树造林。“冬去春来，路通了，山绿了，感受着黄河的勃勃生机，吃的苦回味起来格外是甜。”王明明感慨。

俊秀梭椤沟是壮美黄河图景的灵动一笔。沿着大河弯弯，黄河生态廊道串连起不胜枚举的美丽田园。