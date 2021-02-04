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下周洛阳连续3天有雨 最高温狂跌到14℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.18 20:07

　　近期，洛阳被晴天控场，最高气温都在20℃以上，明天气温最高可能飙升到27℃。

　　据中国天气网消息，从今天起，我国北方大部分地区开始进入迅速回暖状态，明天升温或达到最高点，但随着晴雨转换，接下来几天气温将再度跌宕起伏。

　　白天气温噌噌往上升，就像一秒入夏，早晚没有了阳光，又感到冷飕飕，每年4月的天气总是这样。数据显示，我国每年4月昼夜温差较大，约四分之一的地区温差在此时达到一年中最大，北方地区尤其明显。这是因为进入4月后，北方地区开始迅速升温，加上雨雪少，经常日夜晴朗少云，而云就像盖在地面上的被子，白天能阻挡太阳辐射进入，夜里能阻挡地面辐射散发，少云则意味着白天升温快，夜里降温大，很容易“一天过两季”。

　　根据气象资料分析，19日夜里到21日受高空东移低槽和地面冷空气共同影响，我市有一次明显降水天气过程，最高气温有所下降。周内空气污染扩散气象条件较好到一般。具体预报如下：

　　19日(周一)：多云转阴天，大部分地区转有小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温11℃到27℃。

　　20日(周二)：阴天有小到中雨，气温14℃到21℃。

　　21日(周三)：阴天，部分地区有小雨，气温12℃到14℃。

　　22日(周四)：多云转晴天，气温13℃到22℃。

　　23日(周五)：多云转阴天，东北风4级左右，气温14℃到20℃。

　　24日(周六)：多云，气温13℃到20℃。

　　25日(周日)：多云到阴天，气温13℃到22℃。

　　(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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