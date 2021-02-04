4月19日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国家牡丹园：全园共有约980个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的72%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有日月锦、紫光锦、锦袍红、村松樱、御所樱、帝冠、假葛巾、胡红、层中笑、紫香秀色、红绒剪彩、太阳、芳纪、太平红、姚黄、乌龙捧盛、红乔、霓虹焕彩、百园红霞、二乔等；初开的牡丹品种有黑豹、豆绿、镰田锦、春柳、丁香紫、夜光白、首案红、海黄、镰田藤等。园内油菜花、黄刺玫、棣棠、紫藤、丁香等争奇斗艳。

隋唐城遗址植物园：全园共有500多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的38%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有王红、名望、黑龙锦、黄冠等；初开的牡丹品种有深夜乃星、白神、新桃源、丹景红等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内菊花桃、猥实、紫藤等开放。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 长寿乐、紫晃、黄冠等品种)

(隋唐城遗址植物园 紫斑牡丹)

中国国花园：全园共有约250个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的40%。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、国色广场、紫斑园等处。其中：盛开的牡丹品种有镰田锦、玉帘、镰田藤、长寿乐、海黄、黄冠、莲鹤、七福神、八千代椿、五大洲等；初开的牡丹品种有金阁、奇花露霜、白王狮子等。园内月季、月见草、黄刺玫、棣棠、玫瑰等争奇斗艳。

(中国国花园 紫斑)

王城公园：全园共有约390个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的40%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、甘棠州牡丹观赏区。其中：盛开的牡丹品种有海黄、黄冠、金杯、长寿乐、越の雪、新七福神、紫斑牡丹、春柳等；初开的牡丹品种有金阁、金岛、垂头蓝、绿香球、豆绿等。另外，引进高山牡丹3000余株，将分批栽植于园内国外品种观赏区。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

(王城公园 新七福神)

(王城公园 海黄)

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的80%。主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园、生产科技园。其中：盛开的牡丹品种有七福神、圣代、新时代、玉玺映月、梨园春、户川寒、寒樱狮子、红宝石、姚黄、太阳、芳纪、洛阳红等；初开的牡丹品种有老君紫、海黄、中国龙、花蝴蝶、黄冠、湘妃、花王、白雁、紫红殿、水墨丹青、冠世墨玉、珊瑚台、岛锦、贵妃插翠等。

神州牡丹园：全园共有925个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的69%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、卷叶红、白玉、蓝宝石、花王、银红争春、红斑白、明星、粉中冠、新日月、芳纪、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、雪映桃花、朝阳红、梨园春、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内樱花、郁金香争奇斗艳。

三星级牡丹观赏园花情如下：

天香牡丹园：园内共有108个品种牡丹开放,约占本园牡丹的83%。主要分布在天香园西南角、西北角、东侧以及中区。其中：盛开的牡丹品种有胡红、岛锦、小桃红、藏枝红、金桂飘香、雏鹅黄、葛巾紫等；初开的牡丹品种有雪映桃花、小蝴蝶、香玉、旭港、银红巧对、姚黄、银林碧波等。

郁金香牡丹园：全园共有410多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的86.7%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有胡红、魏紫、乌金耀辉、初乌、岛锦、洛阳红等；初开的牡丹品种有玉楼点翠、绿暮隐玉、黄冠、海黄、蓝田玉、莲鹤等。

洛阳农博园：园内共有30个品种牡丹开放,约占本园牡丹的39%。主要分布在九色牡丹区、园区中心主路两侧、园区东侧。其中：盛开的牡丹品种有丛中笑、菱花湛露、富贵满堂、洛阳红、冠世墨玉、岛锦、高杆红、香玉等；初开的牡丹品种有海黄等。

其他牡丹观赏园花情如下：

天囿牡丹园：园内共有15个品种牡丹开放,约占本园牡丹的43%。主要分布在牡丹观赏区。其中：盛开的牡丹品种有粉中冠、蓝月亮、银粉金鳞等；初开的牡丹品种有雪映桃花、霓虹焕彩等。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月18日