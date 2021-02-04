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洛阳启动企业服务志愿者和团队推荐、企业服务文明号建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.18 19:00

　　持续做好企业服务，不断优化营商环境，是推进高质量发展的重要举措。18日，记者从洛阳市工信局获悉，根据省企业服务办要求，我市近日启动企业服务志愿者和团队推荐、企业服务文明号建设两项工作，推动全市企业服务再攀高峰。

　　其中，在企业服务志愿者和团队推荐工作方面，我市将推荐一批熟悉政策、精通法律、懂技术、会管理、肯奉献、乐助企的高水平专家志愿者和服务团队，为制造业企业无偿提供政策、法律、金融、管理、技术、创新创业等方面的咨询和个性化解决方案。志愿者要求具备一定职称或技术水平，年龄一般在65岁以下，身体健康，能够胜任正常的企业调研及诊断、政策研究、项目辅导等工作；志愿团队需在省内登记注册三年(含三年)以上，团队成员中企业服务志愿者应不少于5人。

　　在企业服务文明号建设方面，我市将筛选出在各县区各部门从事企业服务的一线窗口团队，针对企业关心的服务难点、重点问题做出优质服务承诺，通过日常工作实现优质服务，通过企业直接参与监督来兑现承诺，从而树立企业服务工作标杆，推广企业服务典型案例。

　　根据工作安排，各相关单位需在本月27日前将对应材料汇总上报至市企业服务办，后续我市将择优上报，力争在企业服务领域打造更多“洛阳经验”“洛阳典型”。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵长青 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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