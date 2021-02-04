访革命旧址 砺新闻初心

4月17日，洛阳日报社组织部分党员和团员青年代表到孟津开展“学党史、强信念、跟党走”主题践学活动。
4月17日，洛阳日报社组织部分党员和团员青年代表到孟津开展“学党史、强信念、跟党走”主题践学活动。
4月17日，洛阳日报社组织部分党员和团员青年代表到孟津开展“学党史、强信念、跟党走”主题践学活动。
1948年4月9日，在洛阳解放的第四天，为了宣传党的政策和解放战争形势，巩固新生的人民政权，来自陈赓谢富治兵团的钱抵千等同志，创办出版了第一张《新洛阳报》，宣告了河南省首家中共地方党委机关报的光荣诞生。当天活动第一站，大家便来到黄河岸边的陈赓谢富治大军渡河处，倾听党的故事，砥砺新闻初心。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605