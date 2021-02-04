访革命旧址 砺新闻初心

4月17日，洛阳日报社组织部分党员和团员青年代表到孟津开展“学党史、强信念、跟党走”主题践学活动。

参观革命旧址

4月17日，洛阳日报社组织部分党员和团员青年代表到孟津开展“学党史、强信念、跟党走”主题践学活动。

开展黄河流域生态保护体验教育

1948年4月9日，在洛阳解放的第四天，为了宣传党的政策和解放战争形势，巩固新生的人民政权，来自陈赓谢富治兵团的钱抵千等同志，创办出版了第一张《新洛阳报》，宣告了河南省首家中共地方党委机关报的光荣诞生。当天活动第一站，大家便来到黄河岸边的陈赓谢富治大军渡河处，倾听党的故事，砥砺新闻初心。