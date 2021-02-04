因为牡丹，更多人感受到“洛阳温度”

因为牡丹，四月的洛阳备受瞩目。各地的游客纷沓而来，只为亲睹牡丹芳容。国色天香的牡丹让洛阳美如画卷，一幕幕暖心事件，让你我共同感受到了这座城市的温度。

因为牡丹，四月的洛阳备受瞩目。

各地的游客纷沓而来，

只为亲睹牡丹芳容。

国色天香的牡丹让洛阳美如画卷，

一幕幕暖心事件，让你我共同感受到了这座城市的温度。

“一辈子没想到，能坐着轮椅看到卢舍那大佛”

4名志愿者一组抬起一名坐轮椅的游客，40名残疾人就这样登上龙门石窟卢舍那大佛前的99级台阶……4月15日，一段一分多钟的视频走红网络，志愿者们的举动让这些轮友感受到了这个世界的美丽和温暖。新华网客户端、央视新闻今日头条号等纷纷关注此事，网友们也为洛阳志愿者的热心和细心点赞。（>>>太暖！40名残疾人想看卢舍那大佛 洛阳爱心志愿者将其抬上99层台阶）