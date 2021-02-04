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上海母女赏花走散 洛阳民警助其团聚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.18 12:55

图片由警方提供

　　近日，一名上海游客到涧西公安分局求助警方称，她和女儿卢某在洛阳市区赏花游玩时走散，女儿电话始终无人接听。长安路派出所民警经过近10个小时的寻找，最终在涧西区万达广场找到了卢某。

　　长安路派出所于永胜介绍，4月15日早上7点多，该所值班中队民警接到这名上海游客的求助后，详细询问报警人和女儿走散前的活动区域，并据此划出大致的寻找范围。

图片由警方提供

　　随后，民警兵分两路，一路以视频追踪专干为主，借力涧西监控中心技防设施，按图索骥，追寻女孩卢某的活动轨迹；另一路民警则带领报警人实地走访监控死角区域，尽可能不遗漏任何有价值的线索。

　　通过顺线追寻，民警发现卢某14日晚至15日凌晨的活动范围始终在南昌路、九都路、丽新路、辽宁路这个固定区域。其间，她还进入丽新路上的一家酒店。“酒店工作人员称，14日晚卢某曾在店内就餐，但未支付餐费就离开了。”民警说。

　　在基本锁定卢某逗留的区域后，民警陪同报警人以万达广场为中心，采用徒步寻找的方式，逐一排查周边的餐饮店。当日下午5点，经过近10个小时的不间断工作，民警在万达广场内一家火锅店找到了正在就餐的卢某。

　　民警说，据报警人介绍，卢某今年20多岁，近期因家庭琐事情绪不稳定，她们这才决定到洛阳旅游散心，没想到发生了意外。“洛阳公安让我感受到了洛阳这座城市的温暖，谢谢你们。”卢某的母亲说。(洛报融媒记者 郭学锋/文 通讯员 戚军锋)
[ 责任编辑：崔利利]
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