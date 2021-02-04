文艺界大咖云集洛阳 共话戏曲传承创新

吕继宏、李树建、沈铁梅……4月17日，戏曲教育传承创新研讨会在洛阳职业技术学院举行，国内文艺界大咖云集，围绕“培根铸魂，守正创新”主题，畅所欲言，就戏曲教育传承创新、人才培养建言献策。

吕继宏、李树建、沈铁梅……4月17日，戏曲教育传承创新研讨会在洛阳职业技术学院举行，国内文艺界大咖云集，围绕“培根铸魂，守正创新”主题，畅所欲言，就戏曲教育传承创新、人才培养建言献策。

关于弘扬戏曲文化

吕继宏(国家一级演员、著名男高音歌唱家)

中国所有的优秀歌剧作品都离不开中国传统文化的基因和各个门类的戏曲元素。南北方都有各自的特色但又相互融合相互发展。希望各地相互加强交流，一起传承好创新优秀文化。

沈铁梅(中国剧协副主席、重庆市文联主席、著名川剧表演艺术家)

发挥当代人的作用，是戏曲发展的希望。中国戏曲出人、出戏、出观众。马金凤老师的一生为戏曲做出了巨大的贡献，是我们这一代戏曲人学习的榜样。马派艺术的魅力非常秀美，也有力度。中国戏曲是中国文化完美的体现，青年人要去发现它的美，要树立文化自信。河南是一个人杰地灵的地方。戏曲是中国传统文化的魅力，当下的青年人一定要尊重中国传统文化，要像爱护眼睛一样爱护传统文化。希望洛阳职业技术学院今后培养出更多的专业人才，爱护戏曲，传播艺术。