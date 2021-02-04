洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

18日，校园定制公交专线一站直达考场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.17 20:50

　　今日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务4月18日将在洛阳职业技术学院举办的2021年单招考试，18日当天市公交集团推出校园定制公交专线，一站直达！

　　起点及车辆：

　　洛阳汽车站公交发车区

　　计划车辆数10台，7:30分首班发车，每15分钟至20分钟一班，如遇人数较多，坐满即发车，后车前提。9：15发最后一班。

　　龙门公路客运中心(高铁站西侧)

　　计划车辆数10台，7:30分首班发车，每15分钟至20分钟一班，如遇人数较多，坐满即发车，后车前提。9：30最后一班。

　　返程车辆

　　18日下午15:15和17:40有车辆返回。考完试的学生可在校内乘车。

　　温馨提示：

　　该公交专线全程快车，只载学生，不载散客。票价：1.5元，每车配备职业技术学院明示牌。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 瞧！多姿多彩的洛阳夜经济
  • 洛阳深入实施百城建设提质工程和文明...
  • 点赞！洛阳交警在北盟路周边设立的“...
  • 第八届洛阳大谷关全国自行车邀请赛成...
  • 马金凤戏曲艺术博物馆今日开馆【视频】
  • ?“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会落幕
  • 洛阳双休日天气晴好 适合到户外走走
  • 端稳饭碗，人人参与！守住国家粮食安...
  • 李亚到伊滨区调研
  • 洛阳城乡建投集团与宜阳县签订乡村振...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    客家之源纪念馆今起向...
    入夜洛阳城 乐享“洛阳...
    金水河湿地公园：描绘...
    洛阳牡丹再添新品【组图】
    精彩热帖

    洛阳处处是美景

    春天随拍

    小手画牡丹

    勐焕大金塔
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605