18日，校园定制公交专线一站直达考场

今日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务4月18日将在洛阳职业技术学院举办的2021年单招考试，18日当天市公交集团推出校园定制公交专线，一站直达！
今日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务4月18日将在洛阳职业技术学院举办的2021年单招考试，18日当天市公交集团推出校园定制公交专线，一站直达！
今日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务4月18日将在洛阳职业技术学院举办的2021年单招考试，18日当天市公交集团推出校园定制公交专线，一站直达！
起点及车辆：
洛阳汽车站公交发车区
计划车辆数10台，7:30分首班发车，每15分钟至20分钟一班，如遇人数较多，坐满即发车，后车前提。9：15发最后一班。
龙门公路客运中心(高铁站西侧)
计划车辆数10台，7:30分首班发车，每15分钟至20分钟一班，如遇人数较多，坐满即发车，后车前提。9：30最后一班。
返程车辆
18日下午15:15和17:40有车辆返回。考完试的学生可在校内乘车。
温馨提示：
该公交专线全程快车，只载学生，不载散客。票价：1.5元，每车配备职业技术学院明示牌。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲)
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