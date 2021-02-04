17日，市委书记李亚轻车简从到伊滨区，调研党史学习教育和重点项目建设工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育动员的重要指示和省委、市委部署要求，强化办实事、致力开新局，确保“十四五”起好步多出彩。

李亚在伊滨区调研党史学习教育和重点项目建设时强调

强化办实事 致力开新局

确保“十四五”起好步多出彩

17日，市委书记李亚轻车简从到伊滨区，调研党史学习教育和重点项目建设工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育动员的重要指示和省委、市委部署要求，强化办实事、致力开新局，确保“十四五”起好步多出彩。

当前，伊滨区正在认真落实市委市政府新定位、新要求，加快推进位于中轴带上的一批重点项目加快建设，提升公共服务承载力。李亚首先来到洛阳市文化中心建设工地，现场察看工程进度，要求有关部门坚持规划引领，紧盯节点目标、完善配套设施，围绕重点工程布局配套基础设施，着力提升周边区域城市景观。在洛阳国际会议展览中心工地，李亚要求建设单位倒排节点、优化工期，加强监管、确保安全，全面掀起建设热潮，抢抓最后时节尽快完成廊道绿化建设工作；伊滨区要在会展中心周边布局商业街等服务业态，着力形成伊滨板块商贸中心区，更好发挥会展经济带商业、促发展综合效益。

刚刚开馆的客家之源纪念馆，是我市着力打造的一处引领性文旅融合项目。李亚详细了解布展情况，对进一步完善提升展示内容等提出意见建议。他强调，建设客家之源纪念馆，打造大谷关客家小镇，对我们着力挖掘展示、传承弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，提升洛阳客家之源的影响力和对外开放水平具有重要作用。要进一步优化陈展大纲，丰富讲解内容，增强互动体验，做好文旅资源整合，完善配套服务设施，着力打造全球客家人寻根问祖的洛阳文旅新名片。

李亚详细询问伊滨区党史学习教育开展情况，强调要强化为民办事，始终树牢宗旨意识，结合伊滨区发展实际，聚焦群众反映强烈的热点难点问题，在征迁群众安置、产业结构优化、城市功能完善、风险防范化解、激活内生动力等方面着力，把“我为群众办实事”实践活动打造成全市党史学习教育的亮点。要致力开创新局，把学习党史与推进洛阳都市圈、现代化强市建设结合起来，从党史中感受信仰力量、感悟初心使命、汲取奋进力量，站位大局谋势蓄势，聚焦定位务实重干，在洛阳都市圈建设中实现更大担当作为，切实把党史学习教育成果转化为推动高质量发展的动力和成效。

王琰君参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)