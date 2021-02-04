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4月18日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.17 17:57

　　目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　王城公园：全园共有约420个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的43%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、甘棠州牡丹观赏区。其中：盛开的牡丹品种有海黄、长寿乐、夜光白、八千代椿、越の雪、花王、新七福神、紫斑牡丹、春柳等；初开的牡丹品种有黄冠、金杯、垂头蓝、绿香球、豆绿等。另外，引进高山牡丹3000余株，将分批栽植于园内国外品种观赏区。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

（王城公园 吉野川等品种）

（王城公园 长寿乐）

（王城公园 新七福神等品种）

　　隋唐城遗址植物园：全园共有550多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的43%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、春雪、金星雪浪、御国的旗等；初开的牡丹品种有寿紫、奥运圣火、紫晃、粉香球等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内菊花桃、猥实、紫藤等开放。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。　　

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[ 责任编辑：潘亮]
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