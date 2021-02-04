博爱眼科助力高考圆梦，2021年高考志愿填报指导会等你来听！

高考拼的不仅有实力，填报志愿时的“视力”问题，也同样需要重视。

高考·倒计时51天

十几年的发奋苦读

只为高考的决胜一刻

但对高三生而言

高考后的志愿填报也相当重要

哪些院校及专业对于视力有严格要求？

近视到底能不能报考军警院校？

艺术类、特殊专业院校等报考前需要注意什么？

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现在好消息来了！

2021高考志愿填报指导会

4月18日下午14:00

4月18日下午14:00，2021高考志愿填报指导会，将在洛阳市孟津区融媒体中心(新一高西门正对面)举办，届时洛阳市资深高考志愿填报专家王挺老师、洛阳市知名升学指导专家苏迎辉老师、洛阳市博爱眼科医院屈光(准分子)中心沈鸿波主任，将联合解读和分析高考填报志愿的技巧和注意事项，为广大考生解疑答惑，圆梦未来！

高考拼的不仅有实力，填报志愿时的“视力”问题，也同样需要重视，因为不少专业比如：飞行、航海、公安、国防、军事类等录取条件对视力都有一定要求~

有相当一部分考生和家长不了解近视手术，因不知道通过近视手术后，视力基本都能达到5.0(即1.0)，进而“错失”报考这些学校的最后机会。

各位考生和家长们

抓紧时间

到博爱眼科了解一下！

以免耽误孩子们的报考！

1.了解屈光近视手术

先来了解一下近视手术！

当代主流的屈光近视手术有：

ICL人工晶体植入术

Smart3D全激光手术

纳焦飞秒激光手术

想要摆脱近视烦恼？

快看看下面的视频，

快速、安全、精准！

摘掉眼镜没你想的那么难！

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2.适宜人群

近视手术适应于：

近视≤50度-3000度，散光≤600度，

年龄18岁-50岁，

符合手术要求的均可手术。

3.私人定制方案

手术前，

每个人要进行严格的18项术前检查，

医生会根据每个人的角膜情况，

私人定制屈光术式方案。

18项术前检查视频

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博爱眼科屈光手术中心

博爱眼科屈光手术中心，

拥有阿玛仕750S准分子激光仪！

成功实施

近视手术30000例以上！

连续十年近视手术量

居豫西地区前列

医师团队均拥有多年

屈光不正诊治经验！

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