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博爱眼科助力高考圆梦，2021年高考志愿填报指导会等你来听！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳市博爱眼科医院 2021.04.17 12:02

　　高考·倒计时51天

　　十几年的发奋苦读

　　只为高考的决胜一刻

　　但对高三生而言

　　高考后的志愿填报也相当重要

　　哪些院校及专业对于视力有严格要求？

　　近视到底能不能报考军警院校？

　　艺术类、特殊专业院校等报考前需要注意什么？

　　... ...

　　现在好消息来了！

　　2021高考志愿填报指导会

　　4月18日下午14:00

　　4月18日下午14:00，2021高考志愿填报指导会，将在洛阳市孟津区融媒体中心(新一高西门正对面)举办，届时洛阳市资深高考志愿填报专家王挺老师、洛阳市知名升学指导专家苏迎辉老师、洛阳市博爱眼科医院屈光(准分子)中心沈鸿波主任，将联合解读和分析高考填报志愿的技巧和注意事项，为广大考生解疑答惑，圆梦未来！

　　高考拼的不仅有实力，填报志愿时的“视力”问题，也同样需要重视，因为不少专业比如：飞行、航海、公安、国防、军事类等录取条件对视力都有一定要求~

　　有相当一部分考生和家长不了解近视手术，因不知道通过近视手术后，视力基本都能达到5.0(即1.0)，进而“错失”报考这些学校的最后机会。

　　各位考生和家长们

　　抓紧时间

　　到博爱眼科了解一下！

　　以免耽误孩子们的报考！

　　1.了解屈光近视手术

　　先来了解一下近视手术！

　　当代主流的屈光近视手术有：

　　ICL人工晶体植入术

　　Smart3D全激光手术

　　纳焦飞秒激光手术

　　想要摆脱近视烦恼？

　　快看看下面的视频，

　　快速、安全、精准！

　　摘掉眼镜没你想的那么难！

　　▼

　　2.适宜人群

　　近视手术适应于：

　　近视≤50度-3000度，散光≤600度，

　　年龄18岁-50岁，

　　符合手术要求的均可手术。

　　3.私人定制方案

　　手术前，

　　每个人要进行严格的18项术前检查，

　　医生会根据每个人的角膜情况，

　　私人定制屈光术式方案。

　　18项术前检查视频

　　

　　博爱眼科屈光手术中心

　　博爱眼科屈光手术中心，

　　拥有阿玛仕750S准分子激光仪！

　　成功实施

　　近视手术30000例以上！

　　连续十年近视手术量

　　居豫西地区前列

　　医师团队均拥有多年

　　屈光不正诊治经验！
[ 责任编辑：马佳佳]
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