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洛阳双休日天气晴好　适合到户外走走
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.17 09:30

　　昨天，洛阳热出新高度，最高气温一路攀升到25℃，不少人吐槽热得像初夏，中午那会儿开车，有人甚至把空调都打开了。这几天不仅热，风也大得很，空气十分干燥，昨天我市最小空气相对湿度只有8%。

　　儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。这个双休日，洛阳的风十分活跃，趁着天气晴好，可以带孩子到户外走走，放风筝、吃野餐，来个亲子游。

　　具体来说，由于短期内洛阳受槽后西北气流控制，预计我市今天晴天间多云，偏北风4级左右，气温8℃到22℃；明天晴天到多云，偏南风3级左右，气温10℃到24℃。

　　放风筝大有讲究，除了掌握技巧，更重要的是注意安全。做风筝线的材料有尼龙线、钓鱼线、轮胎线等，它们有的能承受高达100公斤的拉力，紧绷的风筝线就像一把看不见的利剑，很容易割伤人。不管是在洛阳还是外地，每年都有风筝线伤人的事情发生。此外，风筝或风筝线如果缠到高压线上，还可能造成电网线路跳闸，引发大面积停电故障，甚至引发严重的人身伤亡事故。

　　因此，放风筝要选择宽阔的广场或空旷的郊外，一定要避开铁路沿线、电线、高压线、城市道路等，尽量选择有明显颜色的棉质风筝线，一是容易被人发现，二是避免割伤人。如果风筝挂到高压线上，千万不要自行拉拽，可拨打电网服务电话95598，寻求专业人员的帮助。总的来说，我们只有绷紧安全这根弦，才能把风筝线变成“安全线”。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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