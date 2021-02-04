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今年高考6月7日、8日进行！体育类将实行平行志愿

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.17 09:30

　　昨日，省教育厅发布《河南省2021年普通高等学校招生工作规定》。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，该规定是2021年高招纲领性文件，家长可及时关注。此外，今年高招最大的变化是：体育类将实行平行志愿。

　　时间　6月7日、8日考试，6月26日起填报志愿

　　今年我省高考时间为6月7日、8日。

　　高考科目为“3＋文科综合/理科综合”，总分满分750分。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力)，是考生必考科目；文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物)，由考生根据本人情况选考其一。外语分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等6个语种，考生任选其中一个语种参加考试。

　　外语听力部分的测试成绩不计入总分，作为单列的一项成绩在投档时提供给高校参考；非听力部分的卷面成绩乘以1.25，换算为外语科目成绩。今年，我省暂不组织报考外语专业考生的口试工作。

　　今年考生志愿填报自6月26日开始，分三次进行。

　　●第一次：6月26日8时至28日18时，填报军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、专升本、对口招生(本、专科)志愿。

　　●第二次：6月30日8时至7月2日18时，填报艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。

　　●第三次：7月4日8时至8日18时，填报专科提前批和高职高专批志愿。

　　此外，今年对考生志愿履约情况仍有详细规定：对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生，当批次录取电子档案停止运转；对录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，下一年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，允许其填报志愿的学校数不超过2个。

　　加分　五类考生可加分，最多可加20分

　　关于加分，今年有五类考生可获得高考加分。加分共分为三档——

　　1加20分投档：烈士子女；在服役期间荣立二等功(含)以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人。

　　2加10分投档：自主就业的退役士兵；归侨、华侨子女、归侨子女、侨眷和台湾省籍(含台湾户籍)考生。

　　3加5分投档：少数民族考生。

　　根据规定，加分不累加计算，即同时享受两种以上可以加分投档的考生只按加分较多的一项计算，最多不超过20分。今年符合加分规定的考生，已在高考报名时进行申报，省、省辖市、县(市、区)招生考试机构审核并逐级公示后方予认可。

　　变化　今年体育类实行平行志愿

　　高冰南介绍，根据该规定，今年高招的最大的变化是体育类将实行平行志愿。

　　●往年：体育类本科、专科，均实行“顺序+平行志愿”，考生第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1个至4个高校志愿，每个志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　●今年：体育类本科、专科，均实行平行志愿，考生可填报1个至6个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　“往年，体育类考生最多可填报5个高校志愿，且为‘顺序+平行志愿’；今年实行平行志愿，考生最多可填报6个高校志愿。”高冰南说，这一变化对考生有利，将提升体育类考生的志愿满足率、匹配度，尤其是将降低体育类高分考生的落榜风险。

　　高冰南介绍，平行志愿对考生有利，继去年艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批的美术、书法类专业和国家专项计划本科批、地方专项计划本科批实行平行志愿后，今年体育类也实行了平行志愿。未来，或将有更多批次实行平行志愿。

　　提醒　高考临近，谨防上当受骗

　　昨日该规定公布后，网传今年“高考成绩查询有新变化”。对比《河南省2020年普通高等学校招生工作规定》发现，高考成绩查询并无变化，考生依然有两种方式获知成绩：省招办通过普通高招考生服务平台只读邮件向考生发送电子成绩单；考生在省招办公布的网站上查询本人成绩。

　　与去年不同的是，今年省教育厅增加规定，要求“除教育部规定的特定事项外，只能将考生的高考成绩信息提供给考生本人及有关投档高校，不得向考生所在中学及其他任何单位和个人提供。严禁公布、宣传、炒作高考‘状元’和升学率”。

　　高冰南提醒家长，随着高考的临近，各类信息鱼龙混杂，要注意通过官方渠道了解信息，以免上当受骗。了解教育部规定及各高校、专业情况，可登录阳光高考网(gaokao.chsi.com.cn)；查我省高招政策，官方渠道主要有省教育厅官网(http://jyt.henan.gov.cn)、省招办官网(www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)；了解我市高考相关规定，可及时关注本报报道及微信公众号“洛阳晚报教育周刊”。

　　此外，高冰南提醒，《河南省2021年普通高等学校招生工作规定》是2021年高招纲领性文件，家长可及时登录省教育厅官网查看，了解各项信息，不要让孩子关注过多，以免影响高考备考。

　　关于高考，您有任何疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。(刘敏)
[ 责任编辑：马佳佳]
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