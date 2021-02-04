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点赞！洛阳交警在北盟路周边设立的“护行岗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.17 09:30

交警在疏导交通

　　“北盟路提升改造是好事，我们都支持。”“感谢交警同志的辛苦工作，通过疏导交通，我们出行更方便了。”近日，提起洛阳铁路公安处洛阳交警一大队在北盟路周边设立的“护行岗”，市民纷纷点赞。

　　记者了解到，今年3月18日，瀍河区北盟路(瀍涧大道至铁北西路)提升改造工程启动，施工围挡至5月31日。

　　“施工路段周边有小区、学校、医院和相关单位，高峰期的车流量较大，需要交警进行疏导。”洛阳铁路公安处洛阳交警一大队党支部书记、大队长刘玉平说，从3月18日起，该大队每天安排警力，在施工路段周边设立“护行岗”，开展文明交通管理。

　　每天6时40分至8时30分、17时至18时30分，刘玉平和4名同事一起到达执勤岗位，参加早晚高峰交通疏导。

　　“眼下，一大队全体干警正在开展党史学习教育‘我为群众办实事’实践活动，我们将把‘护行岗’坚持到北盟路提升改造完成，把实事办到群众心坎儿上。”刘玉平说。(记者 余子愚/文 通讯员 赵成喜/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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